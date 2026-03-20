Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết

20-03-2026 - 18:03 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Thời gian gần đây, tiếp tục tái diễn tình trạng giả danh cơ quan thuế yêu cầu cài truy cập đường link giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng giả mạo nhân viên cơ quan thuế, liên hệ với các nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Facebook… để mời nạn nhân lên cơ quan thuế xác nhận thông tin công ty. Sau đó, các đối tượng thuyết phục nạn nhân mở VNeID để liên kết ngân hàng, quét mã nhận diện khuôn mặt rồi đăng nhập web giả mạo như dangkydoanhnghiepgov.com.

Khi nạn nhân thực hiện, đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của nạn nhân. Từ đó truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng và chuyển tiền.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên