Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết

Thời gian gần đây, tiếp tục tái diễn tình trạng giả danh cơ quan thuế yêu cầu cài truy cập đường link giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng giả mạo nhân viên cơ quan thuế, liên hệ với các nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Facebook… để mời nạn nhân lên cơ quan thuế xác nhận thông tin công ty. Sau đó, các đối tượng thuyết phục nạn nhân mở VNeID để liên kết ngân hàng, quét mã nhận diện khuôn mặt rồi đăng nhập web giả mạo như dangkydoanhnghiepgov.com.

Khi nạn nhân thực hiện, đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của nạn nhân. Từ đó truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng và chuyển tiền.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.