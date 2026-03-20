Ứng dụng nào phổ biến nhất trên điện thoại Việt Nam?

Zalo đứng đầu danh sách các ứng dụng di động phổ biến nhất với tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook 91%, Messenger 88%, TikTok 82%, YouTube 71%. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Shopee, Google Maps, Grab, Instagram và MoMo.

Ngày 19/3, Q&Me công bố báo cáo "Viet Nam mobile app popularity 2026 - Sự phổ biến của các ứng dụng di động tại Việt Nam 2026”. Báo cáo cho thấy, Zalo tiếp tục được ghi nhận là ứng dụng di động được sử dụng phổ biến nhất.

Báo cáo này được thực hiện trong tháng 3. Theo đó, ở hạng mục Các ứng dụng di động phổ biến nhất dựa trên lượng sử dụng, Zalo đứng đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook 91%, Messenger 88%, TikTok 82%, YouTube 71%. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về những ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu như mua sắm, di chuyển và thanh toán như Shopee, Google Maps, Grab, Instagram và MoMo.

Đáng chú ý, 100% người dùng nữ tham gia khảo sát cho biết ứng dụng di động được họ sử dụng nhiều nhất là Zalo. Các ứng dụng theo sau gồm Facebook 89%, TikTok 87%, Messenger 87%, YouTube 73%.

Đối với người dùng nam giới, Zalo cũng đứng đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 96%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook 93%, Messenger 89%, TikTok 76%, YouTube 69%.

Ở khía cạnh độ tuổi, nhóm người dùng từ 27 tuổi trở lên, Zalo tiếp tục ở vị trí dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 99%, cao hơn Facebook (91%), Messenger (84%). Còn với nhóm người dùng trẻ 26 tuổi trở xuống, Zalo vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với tỷ lệ 96%, giữ vai trò là một trong hai phương thức liên lạc chủ chốt của thế hệ Gen Z.

Với hạng mục “Nền tảng nhắn tin, gọi điện trực tuyến”, Zalo ghi nhận mức độ sử dụng đạt 98%, cao nhất trong các ứng dụng cùng nhóm. Nền tảng này còn chiếm 15,7% tổng thời lượng sử dụng ứng dụng để nhắn tin, gọi điện - cao gấp 2 lần so với Messenger (6%).

Hiện tại, Zalo có gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, củng cố vai trò là công cụ giao tiếp cốt lõi của người Việt.

Theo Duy Quang

Báo Tiền Phong

Facebook thông báo một thay đổi quan trọng, người dùng nên chú ý

Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu

Việt Nam sẽ khai thác mạnh nguồn dầu mỏ mới

15:30 , 20/03/2026
Một tập đoàn công nghệ lớn vừa sa thải 60.000 nhân sự

15:05 , 20/03/2026
Mua sắm bằng AI vẫn còn xa vời: Cú "ngã ngựa" của Walmart trên ChatGPT khi tỷ lệ chuyển đổi chỉ bằng 1/3 so với thông thường

14:46 , 20/03/2026
AI không còn để thử cho vui: 4 ứng dụng AI Việt phục vụ công việc từ làm web đến trồng trọt

13:46 , 20/03/2026

