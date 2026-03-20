Công nghệ 20/3: Amazon đầu tư thêm 100 tỷ USD cho AI, Meta vẫn giữ VR

Jeff Bezos và kế hoạch AI trị giá 100 tỷ USD

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đang trong quá trình đàm phán để huy động 100 tỷ USD cho một quỹ mới nhằm mua lại các công ty sản xuất và tái cấu trúc bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Wall Street Journal , quỹ này được mô tả như một "phương tiện chuyển đổi sản xuất", tập trung vào các ngành công nghiệp trọng yếu như sản xuất chip, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Jeff Bezos phát biểu tại Italian Tech Week 2025 ở Turin, Italy. (Nguồn: Reuters)

Bezos đã gặp gỡ các nhà quản lý tài sản lớn và thảo luận với quỹ đầu tư quốc gia ở Trung Đông để tìm nguồn vốn. Mục tiêu của ông là thúc đẩy tự động hóa và tăng tốc quá trình sản xuất bằng công nghệ AI, mở ra một bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp toàn cầu.

Song song với kế hoạch này, Bezos còn đồng sáng lập dự án Project Prometheus - một startup tập trung vào AI cho kỹ thuật và sản xuất máy tính, ô tô, tàu vũ trụ. Dự án này đã huy động hơn 6 tỷ USD và bổ sung CEO của Blue Origin, David Limp, vào hội đồng quản trị.

Amazon cũng đã đặt mua 1 triệu chip GPU từ Nvidia cho dịch vụ AWS từ nay tới cuối năm 2027. Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường năng lực điện toán đám mây phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Meta giữ lại Horizon Worlds trong VR

Meta vừa đảo ngược quyết định đóng cửa phiên bản VR của metaverse. Công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì Horizon Worlds trên kính thực tế ảo Quest "trong tương lai gần", dù không bổ sung thêm trò chơi mới. CTO Andrew Bosworth khẳng định động thái này nhằm đáp lại người dùng trung thành và tránh hiểu lầm rằng "VR đã chết".

Trước đó, Meta từng thông báo sẽ ngừng hỗ trợ Horizon Worlds trong VR từ tháng 6 để tập trung phát triển trải nghiệm metaverse trên di động. Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng đã khiến công ty phải điều chỉnh. Dù Horizon chưa bao giờ đạt sức hút lớn, việc duy trì nó cho thấy Meta vẫn coi VR là một phần trong chiến lược dài hạn.

Song song, Meta đã sa thải hơn 1.000 nhân viên ở mảng metaverse và đóng cửa ba studio VR, nhưng vẫn tiếp tục phát triển thế hệ kính thực tế ảo mới. Bosworth nhấn mạnh metaverse không chỉ giới hạn ở VR, mà còn bao gồm AR và cả trải nghiệm kỹ thuật số qua điện thoại.

Cảnh báo về lỗ hổng iPhone "DarkSword"

Các chuyên gia an ninh mạng vừa cảnh báo về chiến dịch tấn công mới mang tên "DarkSword" có khả năng đánh cắp tin nhắn, email và dữ liệu vị trí từ hàng triệu iPhone chỉ trong vài giây. Cuộc điều tra chung của Google, Lookout và iVerify cho thấy lỗ hổng ảnh hưởng đến các phiên bản iOS từ 18.4 đến 18.6.2.

Tin tặc khai thác trình duyệt Safari và tính năng WebGPU để vượt qua lớp bảo mật của Apple, sau đó gửi dữ liệu đi ngay lập tức và xóa mọi dấu vết, khiến việc phát hiện gần như bất khả thi. Ước tính có tới 221 triệu thiết bị đang chạy phiên bản iOS dễ bị tấn công, con số này có thể tăng lên 270 triệu nếu các phiên bản khác cũng tồn tại lỗ hổng.