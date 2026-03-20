Cục CSGT cảnh báo: Xe chạy ngay cạnh tưởng ‘rất bình thường’ có thể là camera phát hiện vi phạm giao thông

20-03-2026 - 09:01 AM | Kinh tế số

Thông qua việc triển khai phương tiện hóa trang để ghi hình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân không được chủ quan khi tham gia giao thông.

Hình ảnh xe hóa trang của lực lượng Công an có gắn camera (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông)

Cục Cảnh sát Giao thông mới đây đã đăng tải bài viết về việc xe bên cạnh có thể là “mắt thần” ghi nhận vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cơ quan Công an cho biết, trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, lực lượng chức năng đã triển khai hơn 10 phương tiện hóa trang để ghi hình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Theo lực lượng chức năng, những chiếc xe tưởng chừng rất bình thường đang lưu thông bên cạnh có thể đang âm thầm ghi lại các hành vi như: dừng, đỗ trái phép; chạy quá tốc độ; chuyển làn sai quy định; đi vào làn khẩn cấp; chuyển làn không bật tín hiệu; không đi đúng làn đường.

Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, tất cả vi phạm đều được ghi nhận bằng thiết bị kỹ thuật hiện đại, trích xuất dữ liệu làm căn cứ xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật. Vì vậy, Cục khuyến cáo người dân không được chủ quan khi tham gia giao thông và chấp hành nghiêm Luật giao thông vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa, trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Hậu Giang, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đồng thời, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, kết hợp linh hoạt giữa công khai và hóa trang, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ trên, lực lượng chức năng đã tiến hành ghi hình trực tiếp các hành vi vi phạm, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát và tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh của người dân.

Trong hai ngày 17-18/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã xử lý gần 40 trường hợp vi phạm, trong đó 15 xe chạy quá tốc độ, 6 xe dừng, đỗ trái phép, 5 xe đi không đúng làn đường, 2 trường hợp điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp. Đây đều là những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là trên cao tốc có mật độ phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao.

Công an có lưu ý quan trọng về giấy tờ đăng kiểm, tất cả chủ xe ô tô cần biết

Hà Giang

Facebook thông báo một thay đổi quan trọng, người dùng nên chú ý

Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu

Model AI bí ẩn tự nhận "không biết mình là ai": cả thế giới nghi là DeepSeek-V4, hóa ra là của Xiaomi

Một thứ đang được Jensen Huang "khen tận mây xanh", đến người Trung Quốc cũng phát cuồng: Phép màu gì vậy?

Bộ Công an đề xuất định danh chủ quản, siết quản lý hội nhóm mạng xã hội

So kè OpenClaw và ChatGPT Agent: AI nào thật sự làm được việc

