Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Facebook thông báo một thay đổi quan trọng, người dùng nên chú ý

20-03-2026 - 08:59 AM | Kinh tế số

Nội dung chỉnh sửa quá mức hoặc sao chép sẽ không được coi là nội dung gốc, khiến bài viết của người dùng Facebook bị giảm ưu tiên hiển thị.

Tối 19-3, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã đưa ra một cập nhật quan trọng liên quan đến chính sách nội dung. Cụ thể, nền tảng này sẽ ưu tiên nội dung gốc và làm rõ các tiêu chí để xác định loại nội dung này.

Theo Meta, những nội dung chỉnh sửa quá mức hoặc sao chép từ các nguồn khác sẽ không được coi là nội dung gốc, dẫn đến việc giảm phạm vi tiếp cận và bị giảm ưu tiên hiển thị.

Chính sách mới nhấn mạnh rằng việc chỉnh sửa nội dung quá nhiều, ví dụ như thêm hiệu ứng, khung viền hoặc watermark (hình mờ), có thể khiến nội dung bị đánh giá là không gốc.

Thông báo về chính sách nội dung trên Facebook. Nguồn: Meta

Bên cạnh đó, các bài viết sao chép từ nền tảng khác cũng sẽ không được Facebook ưu tiên.

Điều này thể hiện nỗ lực của Facebook trong việc khuyến khích người dùng tạo ra nội dung sáng tạo, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chính sách này sẽ tác động lớn đến cách thức hiển thị nội dung trong các khu vực như Feed và Reels, nơi nội dung gốc được khuyến khích hơn bao giờ hết.

Meta khuyến cáo những điều người dùng cần tránh

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng triệu người dân dùng VNeID, bỏ qua là lỡ quyền lợi

18 tỷ USD 'bay màu': Cơn ác mộng mã độc tống tiền trong ngành sản xuất

Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu

08:30 , 20/03/2026
Model AI bí ẩn tự nhận "không biết mình là ai": cả thế giới nghi là DeepSeek-V4, hóa ra là của Xiaomi

07:54 , 20/03/2026
Một thứ đang được Jensen Huang "khen tận mây xanh", đến người Trung Quốc cũng phát cuồng: Phép màu gì vậy?

07:20 , 20/03/2026
Bộ Công an đề xuất định danh chủ quản, siết quản lý hội nhóm mạng xã hội

17:30 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên