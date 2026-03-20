Facebook thông báo một thay đổi quan trọng, người dùng nên chú ý

Tối 19-3, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã đưa ra một cập nhật quan trọng liên quan đến chính sách nội dung. Cụ thể, nền tảng này sẽ ưu tiên nội dung gốc và làm rõ các tiêu chí để xác định loại nội dung này.

Theo Meta, những nội dung chỉnh sửa quá mức hoặc sao chép từ các nguồn khác sẽ không được coi là nội dung gốc, dẫn đến việc giảm phạm vi tiếp cận và bị giảm ưu tiên hiển thị.

Chính sách mới nhấn mạnh rằng việc chỉnh sửa nội dung quá nhiều, ví dụ như thêm hiệu ứng, khung viền hoặc watermark (hình mờ), có thể khiến nội dung bị đánh giá là không gốc.

Thông báo về chính sách nội dung trên Facebook. Nguồn: Meta

Bên cạnh đó, các bài viết sao chép từ nền tảng khác cũng sẽ không được Facebook ưu tiên.

Điều này thể hiện nỗ lực của Facebook trong việc khuyến khích người dùng tạo ra nội dung sáng tạo, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chính sách này sẽ tác động lớn đến cách thức hiển thị nội dung trong các khu vực như Feed và Reels, nơi nội dung gốc được khuyến khích hơn bao giờ hết.