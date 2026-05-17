Theo Thanh Hà | 17-05-2026 - 20:58 PM | Smart Money

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng mùa du lịch hè

Bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu đặt phòng khách sạn, resort, homestay tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo mùa du lịch. Ảnh minh họa.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng thường lập fanpage giả mạo có giao diện gần giống với website, fanpage của những resort, khách sạn, homestay uy tín để đánh lừa du khách.

Những fanpage này thường có hàng chục nghìn lượt theo dõi, sử dụng số điện thoại đường dây nóng để tư vấn, thậm chí có tích xanh Facebook và chạy quảng cáo nhằm tạo sự tin tưởng. Ngoài ra, các đối tượng còn mua bình luận “ảo”, tạo các đánh giá tích cực về dịch vụ lưu trú để tăng độ tin cậy, đồng thời tung ra nhiều chương trình khuyến mại với mức giá hấp dẫn bất thường.

Sau khi khách hàng liên hệ đặt phòng và chuyển khoản tiền cọc, các đối tượng tiếp tục đưa ra lý do như khách chuyển sai nội dung, hệ thống chưa ghi nhận giao dịch hoặc tiền bị “treo”, từ đó yêu cầu chuyển thêm tiền để xác minh hoặc hoàn trả khoản tiền trước đó. Tin tưởng làm theo, nhiều người đã chuyển nhiều lần với số tiền lớn trước khi bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với các quảng cáo đặt phòng giá rẻ bất thường so với thị trường và nên so sánh giá trên nhiều nền tảng khác nhau trước khi quyết định đặt phòng.

Người dân cũng nên ưu tiên đặt phòng qua các nền tảng uy tín, đồng thời tham khảo đánh giá của những khách hàng đã từng lưu trú thông qua các trang như TripAdvisor hoặc Google Reviews để kiểm chứng thông tin.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn thông qua hotline hoặc email trên trang chính thức để xác minh thông tin trước khi thanh toán. Tuyệt đối không làm theo các yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với lý do sai cú pháp, lỗi hệ thống hay treo tiền.

Đồng thời, người dân không nên tải xuống các ứng dụng lạ hoặc truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc do bên thứ ba gửi đến để tránh bị đánh cắp thông tin và tài sản.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

Ngân hàng cảnh báo tất cả khách hàng nhận được thông báo giao dịch chuyển tiền bị treo

