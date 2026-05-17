Thay đổi rất lớn với giao dịch chuyển khoản ngân hàng, tất cả người dân chú ý

Theo Thái Hà | 17-05-2026 - 13:43 PM | Smart Money

Thay đổi liên quan đến vấn đề chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.

Theo Thông tư sửa đổi về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hiệu lực từ 11/2025, các lệnh thanh toán đi qua Hệ thống bù trừ điện tử của Ngân hàng Nhà nước hiện không được vượt quá hạn mức 500 triệu đồng.

Kết quả của quy trình này là nếu khách hàng chuyển khoản số tiền trên 500 triệu đồng sau khi giờ làm việc của ngày thứ Sáu kết thúc, người thụ hưởng tại một số ngân hàng có thể sẽ phải chờ đến ngày thứ Hai tuần sau mới nhận được tiền.

Các ngân hàng đồng loạt thông báo áp dụng

Để tuân thủ nghiêm ngặt định hướng trên, từ ngày 15/5/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức chấm dứt tính năng tự động phân tách lệnh đối với các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên trên nền tảng ứng dụng VCB Digibank. Do đó, tất cả các khoản chuyển khoản liên ngân hàng chạm hoặc vượt mốc 500 triệu đồng sẽ được vận hành theo luồng chuyển thường, thay vì được xử lý tức thời qua kênh nhanh 24/7 như giai đoạn trước.

Trước đó, hàng loạt tổ chức tín dụng lớn như MSB, SHB, Eximbank, Agribank, BIDV hay VPBank cũng đã phát đi thông báo điều chỉnh quy trình tương tự, áp dụng đồng bộ cho cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn khối doanh nghiệp. Cụ thể, Eximbank thông báo triển khai luồng chuyển khoản thường đối với các giao dịch liên ngân hàng trên 500 triệu đồng kể từ ngày 21/4, đồng thời khẳng định các ứng dụng trực tuyến của hãng sẽ không tự động chia nhỏ khoản tiền để đẩy qua hệ thống Napas nữa.

Đầu tháng 4, hai ngân hàng VPBank và TPBank cũng đã đưa ra văn bản tương tự với lý do thực hiện đúng các quy định an toàn của Ngân hàng Nhà nước. Khi áp dụng hình thức chuyển khoản thông thường này, thời gian kiểm duyệt tối thiểu sẽ mất khoảng 4 giờ làm việc. Đối với các giao dịch phát sinh sau 15 giờ 55 phút hàng ngày, hệ thống sẽ tự động chuyển sang xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Nhìn lại giai đoạn trước đây, khi người dân chuyển khoản nhanh 24/7 với số tiền lớn, hệ thống cốt lõi của ngân hàng có thể tự xé nhỏ khoản tiền đó thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng để xử lý ngay lập tức mà khách hàng không cần phải thao tác thủ công nhiều lần.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý đánh giá rằng việc hệ thống tự chia tách nhiều giao dịch nhưng chỉ yêu cầu người dùng xác thực sinh trắc học một lần duy nhất là chưa đảm bảo tính chặt chẽ theo các quy định hiện hành, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi gian lận tài chính.

Từ những thay đổi lớn về mặt công nghệ và pháp lý kể trên, các ngân hàng đưa ra khuyến cáo chung: Người dân nếu có nhu cầu chuyển tiền nhanh, nhận ngay tức thì đối với các khoản tiền lớn thì nên chủ động thực hiện chia nhỏ số tiền thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng bằng phương thức thủ công để hệ thống tiếp tục xử lý qua luồng chuyển nhanh.

