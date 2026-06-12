Công an cảnh báo tới người dân phát sinh nhiều giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển khoản sau

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Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước tiếp tục xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo đó, các đối tượng mua, thu thập trái phép thông tin cá nhân từ các trang thương mại điện tử, các buổi livestream bán hàng hoặc mua lại dữ liệu khách hàng từ các diễn đàn, “chợ đen” dữ liệu trên không gian mạng. Sau đó, chúng giả danh là nhân viên của các đơn vị giao hàng uy tín, gọi điện thông báo giao hàng và hỏi người nhận có ở nhà hay không (thường gọi vào ngày, giờ hành chính…).

Do bận công việc hoặc không có mặt tại nhà, nhiều khách hàng đã đồng ý chuyển khoản trước để nhận hàng. Sau khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng tiếp tục thông báo rằng chưa nhận được tiền hoặc có sự nhầm lẫn trong số tài khoản, đồng thời viện lý do hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng để gây áp lực, yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Lực lượng Công an cảnh báo thủ đoạn “Giả danh shipper” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngoài ra, để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, các đối tượng gửi đường link giả mạo dẫn đến trang web hoặc số điện thoại được cho là của đơn vị giao hàng. Khi người dân truy cập vào đường link này, thiết bị có nguy cơ bị nhiễm mã độc, chiếm quyền điều khiển, dẫn đến việc bị đánh cắp thông tin cá nhân, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các dữ liệu quan trọng khác.

Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân một số nội dung sau: Cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, tuyệt đối không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng hoặc chưa xác minh rõ thông tin đơn hàng (loại hàng, số tiền, nơi bán…).

Chủ động tra cứu thông tin đơn hàng qua website hoặc ứng dụng chính thức của các đơn vị chuyển phát để đảm bảo tính xác thực. Không truy cập vào các đường link lạ, tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng do người không quen biết hoặc các nhân viên giao hàng gửi đến qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình, các phương thức lừa đảo trên không gian mạng để chủ động phòng tránh và chia sẻ đến người thân.

Khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc nghi ngờ bị lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng đến Cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, bảo vệ và xử lý kịp thời.

Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.