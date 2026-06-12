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Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê khách sạn làm ổ lừa đảo

| | Kinh tế số

Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc thuê trọn một khách sạn tại phường Bình Dương để thiết lập nơi hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê khách sạn làm ổ lừa đảo - Ảnh 1.

Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Chiều 12/6/2026, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú và người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo cơ quan công an, gần đây nhất vào ngày 8/6/2026, Công an TP phát hiện một nhóm 83 người Trung Quốc thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold, khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương, để làm nơi tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, phần lớn số người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Nhóm đối tượng đã tập kết hàng trăm máy tính, điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác tại khách sạn.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định nhóm này nghi thiết lập "đại bản doanh" để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, hướng tới người dân tại Trung Quốc. Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành.

Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn. Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương kiểm tra các cơ sở lưu trú và người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, trật tự xã hội.

Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê khách sạn làm ổ lừa đảo - Ảnh 1.
Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê khách sạn làm ổ lừa đảo - Ảnh 2.

Các đối tượng và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, các tổ công tác phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú đối với người nước ngoài. Lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình điều tra ban đầu cũng cho thấy, một số cơ sở lưu trú vì lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cư trú, không khai báo lưu trú theo quy định. Hành vi này có dấu hiệu tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, lưu trú quá thời hạn và hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các cơ sở lưu trú có hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép có thể bị xử lý theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 15 năm tù.

Theo Thế Hà (VTV Times)

VTV

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