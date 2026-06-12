SpaceX đưa Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới

Theo tính toán của Reuters và Forbes dựa trên hồ sơ doanh nghiệp, giá trị tài sản ròng của Elon Musk sẽ vượt 1.100 tỷ USD khi cổ phiếu SpaceX bắt đầu giao dịch vào ngày 12/6. Trước IPO, Forbes ước tính tài sản của tỷ phú công nghệ vào khoảng 780 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với người giàu thứ hai thế giới.

"Người giàu thứ hai hiện chỉ sở hữu khoảng 300 tỷ USD, chưa bằng một phần ba khối tài sản mà Musk có thể đạt được" , Matt Durot, Phó Tổng biên tập Forbes Wealth, nhận định.

Phần lớn tài sản của Musk hiện nằm tại SpaceX, nơi ông nắm giữ lượng cổ phần được định giá khoảng 866 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn sở hữu cổ phần đáng kể tại Tesla cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ khác.

Elon Musk đang tạo nên cột mốc mới cho giới siêu giàu. (Ảnh: Reuters)

Từ doanh nhân công nghệ đến biểu tượng toàn cầu

Elon Musk, 54 tuổi, sinh ra tại Nam Phi và tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm 1997. Ông trở thành cái tên quen thuộc trên toàn cầu nhờ vai trò dẫn dắt Tesla và SpaceX, hai công ty được xem là biểu tượng của ngành xe điện và công nghệ không gian hiện đại.

Năm 2008, Musk tiếp quản vị trí CEO Tesla với niềm tin xe điện có thể kết hợp hiệu suất cao với nền tảng phần mềm tiên tiến. Thành công của Tesla sau đó được nhiều chuyên gia đánh giá là động lực thúc đẩy các hãng xe truyền thống đẩy nhanh quá trình điện hóa.

"Ông ấy đã khôi phục sự tôn trọng của thế giới đối với năng lực sáng tạo của ngành công nghiệp ôtô Mỹ" , Bob Lutz, cựu Phó chủ tịch General Motors, nhận xét.

Ngoài Tesla và SpaceX, Musk còn đồng sáng lập nhiều công ty khác như Neuralink, chuyên phát triển giao diện não - máy tính, hay The Boring Company trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Năm 2022, ông tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD. Thương vụ này giúp Musk sở hữu một trong những nền tảng truyền thông có sức lan tỏa lớn nhất thế giới, đồng thời biến ông thành nhân vật có tiếng nói đáng chú ý trong các vấn đề chính trị, xã hội và công nghệ.

"Elon Musk premium" và niềm tin của nhà đầu tư

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của SpaceX cho thấy nhiều nhà đầu tư tin tưởng Musk có thể tái hiện thành công của Tesla trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng định giá hiện tại của SpaceX không hoàn toàn dựa trên các chỉ số tài chính truyền thống mà còn phản ánh niềm tin vào chính Musk.

Giới quan sát thị trường gọi hiện tượng này là "Elon Musk premium" - phần giá trị cộng thêm xuất phát từ kỳ vọng vào tầm nhìn và khả năng thực thi của vị tỷ phú công nghệ.

"Cũng giống như Tesla, SpaceX là một khoản đầu tư đặt cược vào Elon Musk" , Matt Kennedy, chiến lược gia cấp cao của Renaissance Capital, nhận định và cho biết thêm mức vốn hóa từ 1.500 đến 2.000 tỷ USD của SpaceX là điều khó giải thích bằng các phương pháp định giá thông thường và phù hợp hơn với khái niệm "Elon Musk premium".

Nhân vật gây tranh cãi nhất giới công nghệ

Bên cạnh thành công trong kinh doanh, Elon Musk cũng là một trong những doanh nhân gây tranh cãi nhất thế giới.

Trong nhiều năm qua, ông liên tục đối đầu với cơ quan quản lý, giới truyền thông, các nhà đầu tư bán khống và nhiều nhân vật có ảnh hưởng khác. Các phát ngôn thẳng thắn trên mạng xã hội giúp Musk duy trì lượng người ủng hộ đông đảo, nhưng đồng thời cũng khiến ông vấp phải nhiều chỉ trích.

Việc tham gia chính trường, đặc biệt là vai trò cố vấn trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, càng làm gia tăng tranh cãi. Những bất đồng sau đó giữa hai nhân vật này cũng thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào Musk nhờ thành tích biến các ý tưởng tưởng chừng bất khả thi thành những doanh nghiệp giá trị hàng đầu thế giới.

CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase, từng có thời gian đối đầu với Musk trong các tranh chấp pháp lý. Tuy nhiên, năm ngoài ông cho biết cả hai đã làm hoà, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ vị doanh nhân này và gọi Musk là "Einstein của thời đại chúng ta".