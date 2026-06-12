Việt Nam ghi nhận hơn nửa triệu cuộc tấn công mạng, với 52,3% tổ chức chịu tổn hại trong năm 2025

Tại sự kiện Ignite on Tour Vietnam, công ty an ninh mạng Palo Alto Networks đánh giá việc áp dụng nhanh chóng trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần thúc đầy đổi mới và nâng cao năng suất, song cũng làm gia tăng đáng kể bề mặt tấn công. Các đối tượng tấn công hiện đang tận dụng AI để mở rộng quy mô hoạt động với tốc độ, khối lượng và độ chính xác cao hơn.

Theo nghiên cứu mới nhất từ Unit 42, 25% các vụ xâm nhập nhanh nhất có thể đạt mục tiêu đánh cắp dữ liệu chỉ trong hơn một giờ, giảm mạnh so với mức 4,8 giờ của năm trước.

Mối đe dọa an ninh mạng tại Việt Nam đang gia tăng rõ rệt trong bối cảnh ứng dụng AI phát triển nhanh chóng, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa mở rộng bề mặt tấn công. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, với 52,3% tổ chức chịu tổn hại, tăng so với mức 46,15% của năm trước, khi các hình thức tấn công ngày càng tinh vi và được hỗ trợ bởi AI.

Trong khi đó, nền kinh tế số đạt quy mô 39 tỷ USD, tăng trưởng 17% so với năm 2024. Việc các tổ chức đẩy mạnh tích hợp AI – bao gồm cả các hệ thống tiên tiến vào hoạt động cốt lõi đang tạo ra những lỗ hổng mới, vượt ngoài khả năng xử lý của các mô hình bảo mật truyền thống.

Được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của các mô hình AI tiên tiến, an ninh mạng đang bước vào một bước ngoặt quan trọng. Tốc độ và quy mô mà các mô hình này có thể bị “vũ khí hóa” đang đặt ra thách thức lớn đối với các chương trình bảo mật truyền thống. Điều này cho phép các tác nhân tấn công nhanh chóng phát hiện lỗ hổng mới và triển khai các phương thức khai thác gần như tức thời.



Ông Siddharth Deshpande, Giám đốc Giải pháp Ngành, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, Palo Alto Networks, cho biết: “Frontier AI (các hệ thống AI tiên tiến) sẽ tiếp tục đẩy nhanh xu hướng này, cho phép tác nhân đe dọa phát hiện và khai thác lỗ hổng với tốc độ của máy móc. Để đối phó, các tổ chức cần tận dụng chính những mô hình Frontier AI để chủ động phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật, xử lý toàn diện các rủi ro tiềm ẩn, tăng cường khả năng phòng thủ trên toàn bộ hạ tầng số, đồng thời triển khai các hoạt động giám sát và ứng phó an ninh mạng theo thời gian thực”.

Ông Siddharth Deshpande, Giám đốc Giải pháp Ngành, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, Palo Alto Networks

Về giải pháp, ông Siddharth Deshpande cho biết, trung bình mỗi tổ chức hiện sử dụng tới 83 công cụ bảo mật từ 29 nhà cung cấp, một cách tiếp cận không bền vững. Bằng cách loại bỏ các công cụ rời rạc và chuyển sang nền tảng thống nhất, hoạt động theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể tận dụng Al để bảo vệ người dùng và ứng dụng, đồng thời tích hợp linh hoạt các công nghệ tốt nhất.

"Khi đó, bảo mật không còn là phản ứng bị động, mà trở thành một hệ thống phòng vệ chủ động và hiệu quả", ông Siddharth Deshpande cho biết.

Tại Việt Nam, tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, đồng thời cũng làm gia tăng bề mặt tấn công trên môi trường số.

Trong năm qua, Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm Al sang triển khai thực tiễn trên quy mô lớn hơn, với tỷ lệ ứng dụng trong các tổ chức tăng từ khoảng 21% lên 23,5% vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường AI phát triển nhanh tại Đông Nam Á.

Việc coi AI là hạ tầng cốt lõi không chỉ góp phần thúc đầy nền kinh tế số, mà còn làm gia tăng yêu cầu cấp thiết trong việc kiểm soát các rủi ro phức tạp đi kèm với việc ứng dụng công nghệ này trên diện rộng.

Việc bảo vệ hệ sinh thái số đang mở rộng đòi hỏi doanh nghiệp phải vượt ra khỏi cách tiếp cận dựa trên các giải pháp đơn lẻ nhằm xử lý từng điểm mù. Thay vào đó, doanh nghiệp cần chủ động bảo mật toàn bộ vòng đời dữ liệu và mô hình, đồng thời đảm bảo khả năng phục hồi phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị ngày càng hoàn thiện.

"Tham vọng AI của Việt Nam thuộc nhóm tiên phong tại Đông Nam Á, với tốc độ ứng dụng cao. Tuy nhiên, đà phát triển nhanh này cũng đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới về an ninh mạng. Bảo mật AI không đơn thuần là việc bổ sung thêm công cụ, mà là bảo vệ Al xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị trong doanh nghiệp", ông Hoàng Quang Huy, Giám đốc Palo Alto Networks tại Việt Nam cho biết.

Palo Alto Networks hiện xử lý khoảng 500 tỷ sự kiện và ngăn chặn 30 tỷ cuộc tấn công mỗi ngày, cung cấp cho khách hàng các công cụ bảo mật tương xứng với tốc độ phát triển nhanh của AI. Tại Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có thể tiếp cận hạ tầng bảo mật đạt chuẩn quốc tế.