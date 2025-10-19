Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung này

19-10-2025 - 12:06 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Công an cảnh báo tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an thành phố Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Telegram...) để dụ dỗ người dùng "chat sex", sau đó dùng video/hình ảnh nhạy cảm đã ghi lại để đe dọa, tống tiền.

Thủ đoạn lừa đảo:

Làm quen: Đối tượng lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex".

Ghi hình: Trong quá trình "chat sex" (thường là qua video call), đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung nhạy cảm của nạn nhân.

Tống tiền: Sau đó, chúng dùng video/hình ảnh này để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền. Chúng đe dọa sẽ phát tán nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp nếu nạn nhân không làm theo.

Hậu quả: Nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đã chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo Công an.

Công an cảnh báo tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung này- Ảnh 2.

Tin nhắn đe dọa nạn nhân của các đối tượng

Công an TP Hà Nội khuyến cáo:

Tuyệt đối cảnh giác: Không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu mời gọi, gạ gẫm các hoạt động nhạy cảm trên mạng xã hội.

Nói không với hội nhóm đồi trụy: Tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy hoặc trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex".

Trình báo khi bị đe dọa: Trường hợp bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền dưới hình thức này, tuyệt đối không chuyển tiền. Hãy đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đừng vì vài phút tò mò mà đánh đổi bằng tiền bạc, danh dự và uy tín của bản thân.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tài sản mã hóa - Mảnh ghép chiến lược trong hành trình Việt Nam hội nhập tài chính toàn cầu

Tài sản mã hóa - Mảnh ghép chiến lược trong hành trình Việt Nam hội nhập tài chính toàn cầu Nổi bật

Tính năng mới giúp phát hiện tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo

Tính năng mới giúp phát hiện tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo Nổi bật

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện

11:52 , 19/10/2025
CSGT ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý cuối năm: Tập trung vào lỗi bị phạt tới 40 triệu

CSGT ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý cuối năm: Tập trung vào lỗi bị phạt tới 40 triệu

10:53 , 19/10/2025
Blockchain - Hơn cả tiền mã hóa: Hướng tới định danh, truy xuất và chứng thực số

Blockchain - Hơn cả tiền mã hóa: Hướng tới định danh, truy xuất và chứng thực số

09:40 , 19/10/2025
Công an Đà Nẵng bác thông tin sinh viên bị bắt cóc

Công an Đà Nẵng bác thông tin sinh viên bị bắt cóc

17:30 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên