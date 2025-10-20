Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo tới tất cả những người xem livestream

20-10-2025 - 20:55 PM | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng từ chiêu trò vé số cào.

Theo nhận định của cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm lừa đảo này vô cùng tinh vi, được dàn dựng thành một kịch bản hoàn hảo nhằm thao túng tâm lý và chiếm đoạt tiền của người xem.

Cụ thể, nhóm đối tượng đã sử dụng một loạt chiêu trò, kết hợp giữa công nghệ giả mạo và tâm lý lôi kéo, như lập "sân khấu" livestream giả, sử dụng các fanpage Facebook (như "Billy may mắn", "Thẻ cào Toàn Phát 6868") để live stream, mời gọi mua các gói thẻ cào may mắn.

Nhóm này sử dụng Facebook ảo để tự tương tác, đặt mua các gói combo, bảo hành và tiến hành cào trúng các giải thưởng cao ngay trên livestream để kích thích lòng tham và tạo sự tin tưởng cho người xem thật. 

Công an cảnh báo tới tất cả những người xem livestream- Ảnh 1.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Khi người xem bị cuốn vào, nhóm lừa đảo sẽ tiếp tục giăng bẫy qua Zalo ảo. Với những người chơi mua combo giá thấp, chúng cho kết quả cào hầu như không trúng hoặc trúng giải ít. Rồi nhóm này chuyển số tiền trúng (chuyển tiền thật) nhằm mục đích tạo uy tín với người xem.

Từ đây, chúng bắt đầu dụ dỗ người chơi tham gia mua các combo giá trị cao hơn, đặc biệt là các gói bảo hiểm từ 30 đến 50 triệu đồng, cam kết trúng thưởng ít nhất 300 triệu đồng hoặc tiền tỷ.

Vì vậy, người dân cần cảnh giác lời mời tham gia hội nhóm, trang Fanpage có nội dung chơi xổ số trúng thưởng. 

Tuyệt đối không tham gia các buổi live stream xổ số cào, chuyển tiền, nạp tiền vào các tài khoản mạo danh cho dù trước đó được mời gọi chơi miễn phí thậm chí chuyển tiền trúng thưởng thật từ các đối tượng.

Công an cảnh báo tới tất cả những người xem livestream- Ảnh 2.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

 

Theo Duy Anh

