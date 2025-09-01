Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo tuyệt đối không làm điều này trên TikTok, Facebook, Zalo

Việc lan truyền các hình ảnh này trên TikTok, Facebook, Zalo tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn thông tin.

Thời gian gần đây, xuất hiện trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Dù chủ yếu phục vụ mục đích giải trí, nhưng việc lan truyền các hình ảnh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn thông tin nhất là trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 02/9 của đất nước.

Hiện nay, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận, tạo được các hình ảnh qua phần mềm AI và sử dụng hình ảnh này làm ảnh đại diện, lồng ghép tin, bài trên các mạng xã hội Zalo, Tiktok, Facebook,...

Tuy nhiên, nếu người dùng thiếu cẩn trọng, thiếu nhạy cảm chính trị, không kiểm soát hình ảnh do AI đưa ra thì có thể sẽ sử dụng các hình ảnh sai lệch không chính xác như hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu thông tin hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh không phù hợp với con người Việt Nam.

Công an cảnh báo tuyệt đối không làm điều này trên TikTok, Facebook, Zalo- Ảnh 1.

AI tạo ra hình ảnh áo dài in bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội)

Khi sử dụng các hình ảnh sai lệch này sẽ tác động lớn đến dư luận trên không gian mạng và có thể hình thành nhận thức sai lệch về vấn đề chủ quyền biên giới cũng như lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc.

Phần mềm AI có thể mang lại nhiều tiện ích, trong đó có khả năng tạo ra hình ảnh hấp dẫn, sáng tạo, nhưng nếu sử dụng thiếu trách nhiệm, nó có thể trở thành “con dao hai lưỡi”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

1. Tuyệt đối không tạo và sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam hoặc các hình ảnh sai lệch, vi phạm quy định pháp luật, không phù hợp truyền thống, thuần phong, mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

2. Thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao nhận thức và phòng tránh các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Không để các đối tượng lợi dụng các sự kiện chính trị lớn của đất nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thận trọng khi cài đặt sử dụng các ứng dụng AI chưa được kiểm chứng, tránh nguy cơ bị thu thập dữ liệu cá nhân.

4. Có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an cảnh báo: Tin nhắn từ người gửi "trùng tên" với các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank,...

