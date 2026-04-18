Công an có thông báo quan trọng về hộ chiếu, người dân đặc biệt lưu ý kẻo bị phạt

Ngày 15/4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ đã đăng tải khuyến cáo của Công an xã Vạn Xuân về việc xử lý khi mất hộ chiếu.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Vạn Xuân vẫn xảy ra tình trạng người dân làm mất hộ chiếu nhưng không trình báo với cơ quan chức năng theo quy định. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và gây khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Lực lượng Công an cho biết, theo quy định của pháp luật, hộ chiếu là giấy tờ quan trọng phục vụ việc xuất nhập cảnh, đồng thời là căn cứ xác định nhân thân của công dân trong nhiều giao dịch.

Tuy nhiên, một số trường hợp khi làm mất hộ chiếu lại chủ quan, không thực hiện việc khai báo kịp thời. Việc không trình báo mất hộ chiếu tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng sử dụng giấy tờ vào mục đích trái phép như xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc các vi phạm pháp luật khác.

Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị mất giấy tờ mà còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan.

Công an xã Vạn Xuân làm việc hướng dẫn người dân về trình báo mất hộ chiếu (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trong năm 2026, Công an xã Vạn Xuân đã phát hiện và xử phạt 3 trường hợp công dân làm mất hộ chiếu nhưng không khai báo theo quy định. Mỗi trường hợp bị xử phạt với mức 1.250.000 đồng. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm phát sinh.

Để bảo đảm quyền lợi của bản thân và hỗ trợ công tác quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Vạn Xuân khuyến cáo người dân khi phát hiện mất hộ chiếu cần thực hiện ngay các biện pháp sau: nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh; thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo mất; đề nghị hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất theo quy định.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, việc chấp hành nghiêm các quy định về khai báo mất hộ chiếu không chỉ giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.