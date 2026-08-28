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Công an đề nghị người dân chủ động liên hệ để kiểm tra lại số CCCD trong trường hợp sau

| | Kinh tế số

Nhận cuộc gọi thông báo sai số CCCD, người dân chủ động liên hệ công an ngay.

Công an đề nghị người dân chủ động liên hệ để kiểm tra lại số CCCD trong trường hợp sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian gần đây có nhiều thông tin phản ánh tới Fanpage Công an tỉnh Lai Châu, xoay quanh nội dung xác minh “số điện thoại lạ xưng danh lực lượng Công an đề nghị người dân phối hợp làm việc”.

Tình trạng lừa đảo giả danh lực lượng Công an gọi điện đến người dân đang là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Chúng dàn dựng kịch bản giả mạo lực lượng Công an thông báo cho người dân có liên quan đến một số vụ án nghiêm trọng ví dụ như: gây tai nạn rồi bỏ chạy, buôn bán ma túy, vi phạm luật giao thông… yêu cầu người dân mang theo căn cước đến làm việc với cơ quan Công an bằng các số điện thoại với đầu số (0247…).

Chúng đánh vào tâm lý sợ hãi của con người sau khi đạt được mục tiêu chúng sẽ gửi một số tài khoản yêu cầu nạn nhân nộp phạt sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nếu nạn nhân khẳng định mình không liên quan đến vụ việc chúng sẽ lập tức yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như: Căn cước công dân , bằng lái xe, Visa… để đối khớp thông tin. Sau khi có các dữ liệu chúng sẽ nói “thông tin cá nhân người dân đã bị kẻ xấu lợi dụng” yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để phối hợp điều tra, xử lý, từ đó dẫn dụ người dân làm theo những yêu cầu của chúng.

Mặc dù có nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã cảnh báo về tình trạng lừa đảo mạo danh lực lượng Công an, thủ đoạn lừa đảo của chúng càng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp; người dân không quan tâm chia sẻ, đọc những bài cảnh báo nên không ít người vẫn bị dính bẫy.﻿

Tình trạng lừa đảo mạo danh lực lượng Công an ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp gây không ít phiền toái và hoang mang trong nhân dân.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mạo danh lực lượng Công an, thường xuyên tìm đọc, chia sẻ những bài cảnh báo thủ đoạn tội phạm (tương tự) để cộng đồng biết, phòng tránh; khi gặp hiện tượng đáng ngờ như có người gọi điện xưng là cán bộ Công an dọa nạt có liên quan đến các vụ án hoặc thông báo sai số CCCD, cần chỉnh sửa mã số định danh tại Cổng dịch vụ công …cần liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người mạo danh là Công an qua điện thoại, mạng xã hội.

Đại Phú

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