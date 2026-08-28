Công an Hà Nội vận hành thử nghiệm ứng dụng Hanoi Smart Police từ ngày 2-9

Ngày 28-8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng ứng dụng Hanoi Smart Police cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Trọng Nghĩa

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ứng dụng Hanoi Smart Police được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Việc đưa Hanoi Smart Police vào vận hành là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và hiện đại hóa công tác chỉ huy, điều hành của Công an thành phố. Ứng dụng mở ra “cửa ngõ số” để người dân tương tác trực tiếp với lực lượng công an thông qua các tiện ích như gửi phản ánh hiện trường, tin báo liên quan đến an ninh, trật tự; đặt lịch hẹn làm việc; kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS...

Bên cạnh các tiện ích phục vụ người dân, Hanoi Smart Police còn thiết lập phân hệ nghiệp vụ nội bộ, giúp lực lượng công an tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin đồng bộ, tức thời, chính xác, góp phần giải quyết vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trọng Nghĩa

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định để Hanoi Smart Police vận hành thông suốt từ ngày 2-9-2026, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức lực lượng theo phân quyền, phân cấp; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết, sử dụng và tương tác với lực lượng công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện phần mềm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; tạo chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số và xây dựng Thủ đô số trong tình hình mới.

Phát biểu, giới thiệu về quá trình nghiên cứu ứng dụng, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cho biết, điểm khác biệt lớn của Hanoi Smart Police là chuyển đổi phương thức phân luồng thông tin. Thay vì tiếp nhận, phân loại thủ công, hệ thống AI sẽ tự động phân tích nội dung, xác định vị trí và chuyển thông tin vụ việc đến công an cấp xã theo lĩnh vực, địa bàn để kịp thời giải quyết.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện vai trò giám sát toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả của các đơn vị trên hệ thống. Quá trình vận hành vẫn sử dụng giao diện và tài khoản iHanoi của các đơn vị, công an cấp xã.

Quy trình xử lý trên ứng dụng. Ảnh; Trọng Nghĩa

Hiện ứng dụng đã hoàn thành 7 tính năng cốt lõi phục vụ nhân dân, trong đó có 3 tính năng yêu cầu lực lượng công an trực tiếp phối hợp giải quyết: phản ánh hiện trường; tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch hẹn, làm việc với cơ quan công an.

Đối với phản ánh hiện trường, người dân có thể gửi nội dung, vị trí, hình ảnh, video liên quan đến an ninh, trật tự; hệ thống tự động phân luồng đến công an cấp xã để tiếp nhận, xử lý và cập nhật kết quả. Với tín hiệu SOS, khi nhận được thông tin, hình ảnh và định vị khẩn cấp, lực lượng công an phải áp dụng ngay quy trình xử lý tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự, cháy, nổ theo quy định, tương tự việc tiếp nhận tin qua Tổng đài 113, 114.

Đối với chức năng đặt lịch hẹn, các đơn vị phải chủ động xây dựng quy trình tiếp dân khoa học, linh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa công dân đã đặt lịch qua ứng dụng và người đến làm việc trực tiếp, không để xảy ra chồng chéo, chờ đợi, gây bức xúc.