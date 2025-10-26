Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các "nàng thơ" chạy toé khói

26-10-2025 - 06:59 AM | Sống

Trưa 25/10, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực Nhà Thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xử lý tình trạng hàng quán bày bán, lấn chiếm lòng đường.

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội chuyển sang mát mẻ, se lạnh. Điều này nhanh chóng thu hút nhiều người dân, các bạn trẻ đến khu vực Nhà Thờ Lớn để ăn xôi cốm, uống trà chanh và chụp ảnh "sống ảo". Bởi vậy mà khu vực này liên tục đông nghịt người, nhất là vào cuối tuần. 

Sáng nay (25/10), như thường lệ, nơi này nhanh chóng trở nên đông đúc, thậm chí đông hơn hẳn ngày thường. Khách đến ăn xôi cốm, uống trà chanh đông nên các hàng quán xếp ghế tràn cả xuống lòng đường cho khách ngồi. 

Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại phố Nhà Thờ để ổn định trật tự. Nguyên nhân là do nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, kê ghế tràn xuống lòng đường phục vụ khách, trong khi xe máy của một số vị khách lại để ngổn ngang không đúng quy định, chiếm hết lối đi.

Video: Lực lượng chức năng đến khu vực Nhà Thờ Lớn để ổn định trật tự

Ngay khi lực lượng chức năng có mặt, các chủ quán lập tức thu dọn ghế nhựa và đồ đạc khỏi các vị trí dưới lòng đường. Trong khi đó, những vị khách đang ngồi tại các vị trí này lập tức đứng lên, tay bê nguyên mâm xôi cốm, có người vội vàng ôm ly nước chạy sang góc khác. Chỉ trong ít phút, khung cảnh đông kín người đã không còn, trả lại sự thông thoáng cho các đoạn đường bên hông Nhà Thờ Lớn.

Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các

Vài ngày gần đây, khu vực quanh Nhà Thờ Lớn trở nên đông nghịt

Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các

Lực lượng chức năng có mặt để ổn định trật tự

Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các

Chủ quán thu hết bàn ghế dưới lòng đường, nhiều khách phải tự bê nước và xôi cốm và... đứng lên ăn tiếp

Trong khi lực lượng chức năng đi kiểm tra và ổn định trật tự, khu vực quanh Nhà Thờ đã trở lại thoáng đãng hơn. Các "nàng thơ" không còn cảnh ngồi uống trà chanh và ăn xôi cốm, thay vào đó họ rủ nhau di chuyển sang các góc khác quanh Nhà Thờ Lớn để tiếp tục chụp ảnh, check-in.

Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các
Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các

Dân tình di chuyển tới các vị trí khác để chụp ảnh "sống ảo"

Cảnh dẹp hàng khiến cho cảnh tượng đông nghịt người "chill" mùa thu Hà Nội không còn nữa. Theo quy định, việc đảm bảo trật tự đô thị là yêu cầu bắt buộc. Các hành vi như kê bàn ghế lấn chiếm lòng, lề đường hoặc để xe không đúng nơi quy định đều vi phạm quy định về sử dụng vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mùa thu Hà Nội vốn có quá nhiều cách để tận hưởng: dạo phố đi bộ Hồ Gươm nghe nhạc sống, ngồi cà phê ven hồ Tây ngắm hoàng hôn, hay đơn giản là tản bộ qua con phố có lá vàng rơi. Không nhất thiết phải ngồi giữa lòng đường mới cảm nhận được cái "chất" của mùa thu. Vì vậy, dù tận hưởng mùa thu, thì việc đầu tiên là cần tuân thủ các quy định và đảm bảo an toàn.

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỡ máu cao vút bất ngờ hạ về mức bình thường: Bác sĩ thốt lên "5 thói quen này rất đáng học hỏi”

Mỡ máu cao vút bất ngờ hạ về mức bình thường: Bác sĩ thốt lên "5 thói quen này rất đáng học hỏi” Nổi bật

Lương hơn 44 triệu đồng/tháng, tôi vẫn từ chối mời sếp đi ăn để tiết kiệm tiền, 1 tháng sau bất ngờ được thăng chức

Lương hơn 44 triệu đồng/tháng, tôi vẫn từ chối mời sếp đi ăn để tiết kiệm tiền, 1 tháng sau bất ngờ được thăng chức Nổi bật

Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

06:40 , 26/10/2025
Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

06:09 , 26/10/2025
Nam thanh niên 30 tuổi bất ngờ suy thận: 5 thói quen hủy hoại thận nhiều người đang làm mỗi ngày

Nam thanh niên 30 tuổi bất ngờ suy thận: 5 thói quen hủy hoại thận nhiều người đang làm mỗi ngày

04:59 , 26/10/2025
Loài cá xấu nhất Việt Nam

Loài cá xấu nhất Việt Nam

03:09 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên