Công an dẹp hàng cốm lấn chiếm hè phố Nhà Thờ, các "nàng thơ" chạy toé khói

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội chuyển sang mát mẻ, se lạnh. Điều này nhanh chóng thu hút nhiều người dân, các bạn trẻ đến khu vực Nhà Thờ Lớn để ăn xôi cốm, uống trà chanh và chụp ảnh "sống ảo". Bởi vậy mà khu vực này liên tục đông nghịt người, nhất là vào cuối tuần.

Sáng nay (25/10), như thường lệ, nơi này nhanh chóng trở nên đông đúc, thậm chí đông hơn hẳn ngày thường. Khách đến ăn xôi cốm, uống trà chanh đông nên các hàng quán xếp ghế tràn cả xuống lòng đường cho khách ngồi.

Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại phố Nhà Thờ để ổn định trật tự. Nguyên nhân là do nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, kê ghế tràn xuống lòng đường phục vụ khách, trong khi xe máy của một số vị khách lại để ngổn ngang không đúng quy định, chiếm hết lối đi.

Video: Lực lượng chức năng đến khu vực Nhà Thờ Lớn để ổn định trật tự

Ngay khi lực lượng chức năng có mặt, các chủ quán lập tức thu dọn ghế nhựa và đồ đạc khỏi các vị trí dưới lòng đường. Trong khi đó, những vị khách đang ngồi tại các vị trí này lập tức đứng lên, tay bê nguyên mâm xôi cốm, có người vội vàng ôm ly nước chạy sang góc khác. Chỉ trong ít phút, khung cảnh đông kín người đã không còn, trả lại sự thông thoáng cho các đoạn đường bên hông Nhà Thờ Lớn.

Vài ngày gần đây, khu vực quanh Nhà Thờ Lớn trở nên đông nghịt

Lực lượng chức năng có mặt để ổn định trật tự

Chủ quán thu hết bàn ghế dưới lòng đường, nhiều khách phải tự bê nước và xôi cốm và... đứng lên ăn tiếp

Trong khi lực lượng chức năng đi kiểm tra và ổn định trật tự, khu vực quanh Nhà Thờ đã trở lại thoáng đãng hơn. Các "nàng thơ" không còn cảnh ngồi uống trà chanh và ăn xôi cốm, thay vào đó họ rủ nhau di chuyển sang các góc khác quanh Nhà Thờ Lớn để tiếp tục chụp ảnh, check-in.

Dân tình di chuyển tới các vị trí khác để chụp ảnh "sống ảo"

Cảnh dẹp hàng khiến cho cảnh tượng đông nghịt người "chill" mùa thu Hà Nội không còn nữa. Theo quy định, việc đảm bảo trật tự đô thị là yêu cầu bắt buộc. Các hành vi như kê bàn ghế lấn chiếm lòng, lề đường hoặc để xe không đúng nơi quy định đều vi phạm quy định về sử dụng vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mùa thu Hà Nội vốn có quá nhiều cách để tận hưởng: dạo phố đi bộ Hồ Gươm nghe nhạc sống, ngồi cà phê ven hồ Tây ngắm hoàng hôn, hay đơn giản là tản bộ qua con phố có lá vàng rơi. Không nhất thiết phải ngồi giữa lòng đường mới cảm nhận được cái "chất" của mùa thu. Vì vậy, dù tận hưởng mùa thu, thì việc đầu tiên là cần tuân thủ các quy định và đảm bảo an toàn.