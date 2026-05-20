Công an điều tra số tiền 300 triệu đồng chuyển từ tài khoản ngân hàng của Bùi Thị Lan Hương SN 1994

Theo công an tỉnh Phú Thọ, công an xã Mường Bi, vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại số tiền 300 triệu đồng do sơ suất chuyển nhầm trong quá trình giao dịch qua ứng dụng ngân hàng điện tử.

Cụ thể, ngày 18/5/2026, Công an xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thị Lan Hương (sinh năm 1994, trú tại đường Thịnh Minh, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về việc bị thất thoát tài sản do chuyển khoản nhầm nhầm.

Theo trình báo, vào tối ngày 16/5/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng trên ứng dụng điện thoại, chị Hương đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng cho một tài khoản không quen biết. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Hương đã đến trụ sở Công an xã Mường Bi để trình báo và nhờ sự giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Mường Bi đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh thông tin liên quan đến tài khoản thụ hưởng. Qua quá trình tra cứu, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền 300 triệu đồng trên là chị Trần Thị Ngọc (trú tại xóm Tân Phú, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ).

Công an xã Mường Bi đã chủ động liên hệ, mời chị Trần Thị Ngọc và anh Bùi Anh Công (là chồng chị Ngọc) đến trụ sở cơ quan Công an để làm rõ. Tại buổi làm việc, anh Công xác nhận tài khoản của vợ mình có nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một tài khoản lạ và xác định đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm.



Anh Bùi Anh Công trao trả lại số tiến cho chị Bùi Thị Lan Hương tại cơ quan Công an

Chiều ngày 18/5/2026, dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an, anh Bùi Anh Công đã thực hiện lệnh chuyển khoản hoàn trả đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho chị Bùi Thị Lan Hương theo đúng quy định

Nhận lại tài sản, chị Bùi Thị Lan Hương bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời và tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Bi trong việc tiếp nhận, xác minh và giải quyết vụ việc nhanh chóng. Sự vào cuộc hiệu quả của lực lượng Công an cơ sở đã giúp công dân bảo vệ quyền lợi chính đáng, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí phát sinh.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ các thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản điện tử. Trong trường hợp xảy ra sự cố chuyển nhầm, người dân cần chủ động trình báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.