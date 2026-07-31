Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra số tiền gần 400 triệu đồng của một gia đình: Bắt nam thanh niên từng đến làm thuê

| | Xã hội

Cơ quan công an xác định, đối tượng Giàng Sộng Pó đã đột nhập vào nhà chủ cũ, cậy phá két sắt để trộm cắp tài sản.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng Giàng Sộng Pó, sinh năm 2004, trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La, là thủ phạm gây ra vụ "Trộm cắp tài sản" bằng thủ đoạn đột nhập, cậy phá két sắt tại nhà dân ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.

Công an điều tra số tiền gần 400 triệu đồng của một gia đình: Bắt nam thanh niên từng đến làm thuê - Ảnh 1.

Đối tượng Giàng Sộng Pó tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của anh N.T.T, sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Sơn, xã Liên Bão về việc phát hiện bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt, trộm cắp số tiền gần 400 triệu đồng tại phòng ngủ trên tầng 2 của gia đình.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và chủ trì phối hợp với Công an xã Liên Bão và các đơn nghiệp vụ tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị trộm cắp.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/7, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Giàng Sộng Pó là thủ phạm gây ra vụ án trên, thu giữ số tiền 200 triệu đồng cùng 01 xe máy Yamaha Exciter và 01 điện thoại di động Iphone XSMax (tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng, mua từ số tiền trộm cắp được).

Công an điều tra số tiền gần 400 triệu đồng của một gia đình: Bắt nam thanh niên từng đến làm thuê - Ảnh 2.

Cơ quan Công an cho đối tượng thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình điều tra xác định: Trước đây Giàng Sộng Pó từng làm thuê cho gia đình anh N.T.T nên nắm rõ bố trí của ngôi nhà và vị trí đặt két sắt nơi cất giữ tài sản.

Đầu tháng 7/2026, lợi dụng thời điểm gia đình anh N.T.T đi vắng, Giàng Sộng Pó đã đột nhập, cậy phá rồi trộm cắp số tiền gần 400 triệu đồng trong két sắt.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Pó đã mua xe máy, điện thoại và sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra số tiền gần 400 triệu đồng của một gia đình: Bắt nam thanh niên từng đến làm thuê - Ảnh 3.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn hoặc khi xảy ra vụ việc thì nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời kiểm tra, xác minh, giải quyết (Ảnh được tạo bởi AI).

Theo Duy Anh

Đời sỗng và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger, SMS

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger, SMS Nổi bật

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân Nổi bật

Vụ buôn lậu thủy sản trị giá 1.000 tỷ: Khởi tố Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y vùng I

Vụ buôn lậu thủy sản trị giá 1.000 tỷ: Khởi tố Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y vùng I

18:46 , 31/07/2026
XSMN 31/7 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Sáu 31/7/2026

XSMN 31/7 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Sáu 31/7/2026

18:08 , 31/07/2026
Bí thư xã Bum Tở được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Bí thư xã Bum Tở được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

16:38 , 31/07/2026
"Cán bộ Khoa Cấp cứu" yêu cầu chuyển gấp 100 triệu để cấp cứu cho con gái, chị Hà Thị Vườn SN 1982 lập tức trình báo công an

"Cán bộ Khoa Cấp cứu" yêu cầu chuyển gấp 100 triệu để cấp cứu cho con gái, chị Hà Thị Vườn SN 1982 lập tức trình báo công an

15:59 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên