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Thi hành lệnh bắt tạm giam tình nguyện viên Thái Thị Hồng Thắm SN 1972

| | Xã hội

Thái Thị Hồng Thắm tự giới thiệu mình là tình nguyện viên của Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Đắk Lắk.

Chiều ngày 30/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Hồng Thắm (SN 1972, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Hồ Thị Tưởng (SN 1968, trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) về tội "Tham ô tài sản".

Trước đó vào ngày 6/7/2026, Thái Thị Hồng Thắm và Hồ Thị Tưởng liên hệ Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, xuất trình giấy giới thiệu là tình nguyện viên và thư ngỏ của Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Đắk Lắk vận động nguồn tiền xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội". Trong vòng 10 ngày sau đó, Thắm và Tưởng đã vận động được 15,5 triệu đồng của 11 người ở xã Sơn Thành, nhưng không nộp về Hội Cựu TNXP tỉnh mà lại chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Từ công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Sơn Thành vào cuộc xác minh, điều tra, lật tẩy hành vi phạm pháp của hai đối tượng nêu trên. Điều đáng nói là ngoài số tiền đã được làm rõ, cơ quan điều tra còn thu thập được chứng cứ, tài liệu cho thấy Thắm và Tưởng còn vận động được hàng trăm triệu đồng của nhiều tổ chức, cá nhân khác nhưng không nộp vào nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền cho Thái Thị Hồng Thắm và Hồ Thị Tưởng để ủng hộ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk sớm liên hệ, cung cấp thông tin qua Đại úy Lê Danh Tài (Số ĐT: 091.440.6199)– Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tại phía Đông, 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến.

Theo Chi Chi

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