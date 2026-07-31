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XSMN 31/7 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Sáu 31/7/2026

| | Xã hội

XSMN 31/7/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 31/7 được cập nhật lúc 16h15, theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 31/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 7. Kết quả XSMN hôm nay 31/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 31/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 31/7/2026.

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 28/7/2026

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Đài Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ tiến hành quay số mở thưởng.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền, miễn là thực hiện đúng các thủ tục theo quy định.

- Khi đến lĩnh thưởng, người nhận cần mang theo CCCD, CMND hoặc giấy tờ tùy thân còn hiệu lực cùng những hồ sơ được đơn vị chi trả yêu cầu để phục vụ việc đối chiếu và xác minh quyền sở hữu tờ vé.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khi quá thời gian này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn đủ điều kiện để được chi trả giải thưởng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Độc giả có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) trên vtcnews.vn, nơi cập nhật thông tin liên tục sau mỗi kỳ quay với tốc độ nhanh và độ chính xác cao.

- Nếu muốn tra cứu qua điện thoại, hãy thực hiện theo cú pháp tin nhắn được in trên tờ vé số. Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ phản hồi kết quả về máy trong thời gian ngắn (tùy theo nhà mạng và dịch vụ).

- Ngoài ra, chương trình quay số mở thưởng XSMN cũng được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình và nền tảng YouTube vào khoảng 16h15 hằng ngày, giúp người chơi dễ dàng theo dõi diễn biến và kết quả ngay khi công bố.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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