Công an đồng loạt đột kích 4 địa điểm tại Hà Nội, triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

03-03-2026 - 20:47 PM | Smart Money

Mới đây, Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm tại Khu đô thị Ciputra và chung cư Mipec Xuân Thủy, qua đó triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, giả danh cơ quan tư pháp Nhật Bản để chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Công an Nhân dân, hồi 16h00 ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng và căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122–124 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài (3 quốc tịch Trung Quốc, 4 quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Công an đồng loạt đột kích 4 địa điểm tại Hà Nội, triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Các đối tượng giả danh Cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản. Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại; đồng thời, đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để “phục vụ điều tra”. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 04 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và một số tiền mặt Việt Nam đồng.

Trước đó, tháng 1/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phát hiện, triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc.

Cần tiền đánh bạc, nhân viên bảo trì cây ATM liều mạng lừa đảo ngân hàng

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

