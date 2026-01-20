Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Gia Lai thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng táo tợn tại phường Hội Phú

20-01-2026 - 09:06 AM | Xã hội

Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai đã chiếm đoạt khoảng 1,8 tỉ đồng rồi lên xe tẩu thoát theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Khuya 19-1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú.

Công an Gia Lai thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng

Theo đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) đã xảy ra vụ cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết hai đối tượng nam giới mặc áo khoác kiểu giống tài xế hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh, nghi sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng – đen, biển kiểm soát 77G1-31xxx, mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc), dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá rồi đi vào khu vực quầy giao dịch.

Hai đối tượng cầm vật màu đen có hình dạng giống súng ngắn để khống chế các nhân viên giao dịch, khiến họ hoảng sợ bỏ chạy khỏi quầy. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt khoảng 1,8 tỉ đồng rồi lên xe tẩu thoát theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, phường tổ chức truy xét nóng, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Clip vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi có thông tin liên quan các đối tượng nêu trên, kịp thời thông báo cho thượng tá Đậu Công Sơn – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0966.791.268, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả điều tra chính thức.

Công an Gia Lai thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú - Ảnh 2.

Đặc điểm nhận dạng của 2 tên cướp ngân hàng trên đường trốn chạy

Một nguồn tin cho biết sau khi cướp ngân hàng, 2 đối tượng đã bỏ trốn trên Quốc lộ 14 theo hướng đi Đắk Lắk, di chuyển bằng xe Exciter màu vàng – đen.

Đối tượng thứ nhất khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,65 m, nói giọng miền Bắc, mặc quần đen, áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh kiểu giống tài xế Grab.

Đối tượng thứ hai khoảng 30 tuổi, cao chừng 1,68 m, nói giọng miền Nam, mang giày vải màu xanh lá, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh kiểu giống tài xế Grab...

Theo Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng Nổi bật

Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng tới tất cả người dân Nổi bật

Danh sách hơn 70 xe vi phạm được camera AI ghi lại ở Ninh Bình trong 20 ngày

Danh sách hơn 70 xe vi phạm được camera AI ghi lại ở Ninh Bình trong 20 ngày

08:29 , 20/01/2026
Hé lộ đặc điểm nhận dạng 2 kẻ cướp 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng: Đội mũ Grab, chạy Exciter, một giọng Bắc - một giọng Nam

Hé lộ đặc điểm nhận dạng 2 kẻ cướp 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng: Đội mũ Grab, chạy Exciter, một giọng Bắc - một giọng Nam

07:59 , 20/01/2026
Miền Bắc chuyển mưa rét từ chiều tối nay

Miền Bắc chuyển mưa rét từ chiều tối nay

07:40 , 20/01/2026
Cảnh báo khẩn: Mất tài khoản Zalo chỉ sau một cú quét mã QR, không cần mật khẩu hay OTP

Cảnh báo khẩn: Mất tài khoản Zalo chỉ sau một cú quét mã QR, không cần mật khẩu hay OTP

06:55 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên