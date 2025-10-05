Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này

05-10-2025 - 14:16 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 02/10/2025, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu 01 nam thiếu niên thoát khỏi bẫy “việc nhẹ, lương cao” do đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ.

Theo đó, chiều cùng ngày, trong quá trình tuần tra khép kín địa bàn, tổ công tác của Công an phường Yên Hòa đã phát hiện 01 nam thiếu niên có biểu hiện lạc đường tại khu vực Nam Trung Yên, phường Yên Hòa.

Qua tiếp cận và thăm hỏi, được biết: cháu là G.A.D. (SN: 2008; dân tộc Mông; HKTT: Tìa Dình, tỉnh Điện Biên; hiện đang làm thuê tại một công ty sản xuất bàn chải đánh răng ở thành phố Hải Phòng).

Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này- Ảnh 2.

Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này- Ảnh 3.

Cán bộ Công an phường Yên Hòa giúp đỡ nam thiếu niên về với gia đình ở Điện Biên

Gần đây, cháu D. sử dụng mạng xã hội Facebook và có 01 đối tượng tự nhận là chuyên gia môi giới việc làm, đang cần tuyển nhân viên đi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng.

Nếu cháu D. đồng ý nhận việc, đối tượng hẹn sẽ đón D. ở Bến xe Mỹ Đình, TP Hà Nội, sau đó đưa cháu D. đi máy bay sang Thái Lan. Nhận thấy đây là cơ hội "việc nhẹ, lương cao" nên D. đã rời công ty ở Hải Phòng, theo hướng dẫn của đối tượng và đi nhờ xe đến Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cháu D., cán bộ tuần tra đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường và đưa cháu D. về trụ sở. Tại đây, Công an phường đã phân tích, giải thích giúp cháu D. hiểu rõ việc mời tham gia ứng tuyển lao động “việc nhẹ, lương cao” là một trong những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời liên hệ với mẹ đẻ của cháu ở Điện Biên.

Sau đó, Công an phường đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa cháu D. về với gia đình an toàn.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo lời mời gọi đi lao động bất hợp pháp ở Thái Lan hay Campuchia hoặc các quốc gia khác. Trường hợp bị dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng bức lao động, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

MT

