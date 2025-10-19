Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện

19-10-2025 - 11:52 AM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an thành phố Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online, sau đó yêu cầu người tìm việc đóng tiền tham gia dự án để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo:

Đối tượng gửi email hoặc liên hệ qua mạng xã hội để tuyển dụng nhân sự online (phỏng vấn, làm bài test).

Sau đó, giới thiệu về các dự án "quỹ" của ngân hàng và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền đặt lệnh, ký quỹ để qua vòng sơ tuyển hoặc được nhận việc chính thức.

Khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc chặn rút tiền, khiến nạn nhân mất sạch số tiền đã chuyển.

 dụ điển hình: Ngày 07/10/2025, Công an phường Việt Hưng đã tiếp nhận vụ việc chị N (trú tại Hà Nội) bị lừa đảo 255 triệu đồng với thủ đoạn tương tự: nhận email tuyển dụng, phỏng vấn online, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền ký quỹ cho "dự án quỹ" của ngân hàng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo:

1. Tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào (đặt cọc, ký quỹ, phí tham gia dự án) cho các lời mời tuyển dụng online, đặc biệt là khi không qua quy trình tuyển dụng chính thức.

2. Luôn kiểm tra thông tin tuyển dụng trên website chính thức của công ty, ngân hàng hoặc qua đường dây nóng trước khi gửi hồ sơ.

3, Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.

Đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.

