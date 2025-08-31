Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội có thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân

31-08-2025 - 08:23 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an Hà Nội có thông báo rộng rãi để người dân chủ động tham gia đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

Địa điểm: Trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Thời gian: 8h các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

Công an Hà Nội có thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân- Ảnh 1.

Quy định đối với người dự kiểm tra: Người dự kiểm tra có mặt đúng thời gian, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo và mang theo một trong các loại giấy tờ sau để kiểm tra, đối chiếu thông tin với đơn đề nghị: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).

Công an Hà Nội có thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân- Ảnh 2.

Trường hợp thông tin cá nhân đã được tích hợp trong căn cước, căn cước công dân, hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia thì sẽ được khai thác để đối chiếu với thông tin trong đơn đề nghị.

Phòng Cảnh sát giao thông thông báo để người đã đăng ký dự kiểm tra chủ động tham gia đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng gặp mặt Viettel, PVN, Sungroup, DEEP C... và hàng trăm doanh nghiệp tại Hội Nghị "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước"

Thủ tướng gặp mặt Viettel, PVN, Sungroup, DEEP C... và hàng trăm doanh nghiệp tại Hội Nghị "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" Nổi bật

Có thể cắt điện, nước với doanh nghiệp tại khu công nghiệp "già" nhất Việt Nam

Có thể cắt điện, nước với doanh nghiệp tại khu công nghiệp "già" nhất Việt Nam Nổi bật

Cận cảnh bồn chứa nhiên liệu sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Cận cảnh bồn chứa nhiên liệu sân bay Long Thành tăng tốc về đích

17:30 , 30/08/2025
Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

16:49 , 30/08/2025
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bổ sung gần 1.000 tỷ: Vĩnh Long chỉ đạo đẩy nhanh mặt bằng

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bổ sung gần 1.000 tỷ: Vĩnh Long chỉ đạo đẩy nhanh mặt bằng

16:38 , 30/08/2025
Kỳ vọng bứt phá cho nông nghiệp Gia Lai từ khoản đầu tư lớn của những doanh nghiệp tiên phong

Kỳ vọng bứt phá cho nông nghiệp Gia Lai từ khoản đầu tư lớn của những doanh nghiệp tiên phong

16:27 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên