Có thể cắt điện, nước với doanh nghiệp tại khu công nghiệp "già" nhất Việt Nam

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì làm việc để nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu: Trong tháng 9 phải dứt điểm mặt bằng khu vực 1 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm nay; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động để có mặt bằng sạch khu đất này.

Khu vực 2 được quy hoạch để thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung nguồn lực cao nhất, phấn đấu có tối thiểu 70% mặt bằng sạch trước ngày 30/9 để khởi động công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Hồ Văn Hà cũng yêu cầu tất cả các phương án bồi thường phải được phê duyệt trong tháng 9. Tổng công ty Sonadezi dừng ngay hợp đồng đối với các đơn vị thuê đất nhưng sử dụng không đúng mục đích, trường hợp đơn vị cố tình kéo dài thì dừng cấp điện, cấp nước sạch. Cùng với đó, tiếp tục vận động các doanh nghiệp nhà nước thực hiện di dời.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có diện tích khoảng 329ha được hình thành từ năm 1963, là khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Khu công nghiệp này nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, sông Đồng Nai.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã lâu đời, xả thải gây ô nhiễm sông Đồng Nai nên tỉnh Đồng Nai đã lên phương án di dời doanh nghiệp, chuyển đổi công năng nhưng kéo dài nhiều năm.

Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường có ba khu vực, gồm: Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (50,5ha), khu đô thị chính trị - hành chính (103,5ha), khu đô thị - thương mại - dịch vụ (175ha).