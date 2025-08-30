Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể cắt điện, nước với doanh nghiệp tại khu công nghiệp "già" nhất Việt Nam

30-08-2025 - 17:07 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc này sẽ được thực hiện sớm.

Có thể cắt điện, nước với doanh nghiệp tại khu công nghiệp "già" nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì làm việc để nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu: Trong tháng 9 phải dứt điểm mặt bằng khu vực 1 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm nay; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động để có mặt bằng sạch khu đất này.

Khu vực 2 được quy hoạch để thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung nguồn lực cao nhất, phấn đấu có tối thiểu 70% mặt bằng sạch trước ngày 30/9 để khởi động công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Hồ Văn Hà cũng yêu cầu tất cả các phương án bồi thường phải được phê duyệt trong tháng 9. Tổng công ty Sonadezi dừng ngay hợp đồng đối với các đơn vị thuê đất nhưng sử dụng không đúng mục đích, trường hợp đơn vị cố tình kéo dài thì dừng cấp điện, cấp nước sạch. Cùng với đó, tiếp tục vận động các doanh nghiệp nhà nước thực hiện di dời.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có diện tích khoảng 329ha được hình thành từ năm 1963, là khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Khu công nghiệp này nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, sông Đồng Nai.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã lâu đời, xả thải gây ô nhiễm sông Đồng Nai nên tỉnh Đồng Nai đã lên phương án di dời doanh nghiệp, chuyển đổi công năng nhưng kéo dài nhiều năm.

Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường có ba khu vực, gồm: Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (50,5ha), khu đô thị chính trị - hành chính (103,5ha), khu đô thị - thương mại - dịch vụ (175ha).

Theo Dy Khoa

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ vọng bứt phá cho nông nghiệp Gia Lai từ khoản đầu tư lớn của những doanh nghiệp tiên phong

Kỳ vọng bứt phá cho nông nghiệp Gia Lai từ khoản đầu tư lớn của những doanh nghiệp tiên phong Nổi bật

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì?

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì? Nổi bật

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

16:49 , 30/08/2025
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bổ sung gần 1.000 tỷ: Vĩnh Long chỉ đạo đẩy nhanh mặt bằng

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bổ sung gần 1.000 tỷ: Vĩnh Long chỉ đạo đẩy nhanh mặt bằng

16:38 , 30/08/2025
Chính phủ yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp

Chính phủ yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp

16:00 , 30/08/2025
Chính phủ yêu cầu tặng quà dịp Quốc khánh 1 lần theo hộ gia đình

Chính phủ yêu cầu tặng quà dịp Quốc khánh 1 lần theo hộ gia đình

15:51 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên