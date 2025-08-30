Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đã chủ trì buổi làm việc với các Sở, ban, ngành về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh có 28 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (10 dự án dân dụng, 18 dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật); đang thi công xây dựng 18 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã thanh toán khối lượng, quyết toán dự án hoàn thành 23 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 5.350 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh và các Ban Quản lý dự án các khu vực trực thuộc đến ngày 21/8 là 6.130 tỷ đồng, đã giải ngân là 3.514 tỷ đồng, đạt 57,34%.

Trong đó, tổng vốn được giao đến ngày 25/8 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh là hơn 3.351 tỷ đồng, với 71 dự án. Hiện đã giải ngân 2.257 tỷ đồng, đạt 67,34%.

Tây Ninh thúc tiến độ thi công các dự án hạ tầng trọng điểm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân vốn thu hồi tiền tạm ứng các gói thầu; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai các dự án đúng theo tiến độ cam kết.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Các xã, phường đã thành thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang triển khai thực hiện thẩm định phương án, vận động người dân bàn giao mặt bằng, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn giá đất cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, củng cố Ban Chỉ đạo Đền bù giải phóng mặt bằng, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh liên quan trong báo cáo thông tin tiến độ triển khai nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn theo thẩm quyền được giao, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ chung của dự án.

Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng tình, đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án và phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đối với các trường hợp phải cưỡng chế thì cần có kế hoạch cụ thể, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định nhưng phải kiên quyết, dứt điểm, đảm bảo tiến hộ, hiệu quả phát triển chung của địa phương.

Đối với các dự án đang triển khai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh và Ban Quản lý dự án các khu vực phải tiếp tục theo sát, đôn đốc tiến độ triển khai của đơn vị thi công; nghiêm túc kiểm tra chất lượng thi công của dự án.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiên quyết xử lý chủ đầu tư, nhà thầu hoặc chấm dứt đối với các dự án không đảm bảo tiến độ và triển khai không đúng quy định, thủ tục cam kết.

Đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng thì các chủ đầu tư phải nhanh chóng hoàn thành công tác thanh quyết toán cho đơn vị thi công, đảm bảo công khai, minh bạch.