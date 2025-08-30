Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các chỉ tiêu nợ công và nợ quốc gia của Việt Nam giảm mạnh

30-08-2025 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo công bố thông tin nợ công, các chỉ tiêu nợ công và nợ quốc gia của Việt Nam giai đoạn 2020-2024 đều giảm mạnh, bảo đảm trong ngưỡng an toàn.

Các chỉ tiêu nợ công và nợ quốc gia của Việt Nam giảm mạnh- Ảnh 1.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2823/QĐ-BTC về công bố thông tin nợ công, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính quốc gia.

Theo Bộ Tài chính, việc công bố thông tin nợ công là bước đi quan trọng nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm mọi dữ liệu liên quan đến vay nợ, trả nợ của Chính phủ và nghĩa vụ nợ quốc gia được minh bạch trước công chúng.

Đồng thời, quyết định này cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro tài khóa, tạo niềm tin với người dân, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, kèm theo Quyết định số 2823/QĐ-BTC là Biểu công bố thông tin nợ công giai đoạn 2020 - 2024. Các chỉ tiêu công bố cho thấy tình hình nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia có xu hướng giảm dần, bảo đảm trong ngưỡng an toàn.

Bộ Tài chính cho biết, các chỉ tiêu nợ công và nợ nước ngoài quốc gia giai đoạn 2020-2024 đều giảm. Theo đó, nợ công/GDP năm 2020 là 55,9%, đến năm 2024 giảm xuống còn 34%; trong đó nợ Chính phủ chiếm 31,8% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh giảm còn 2,2% GDP, nợ chính quyền địa phương giảm còn 0,6% GDP.

Nợ nước ngoài/GDP năm 2020 là 47,9%, đến năm 2024 giảm mạnh còn 27,9%. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước ước đạt 18,9% vào năm 2024. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng nhẹ từ 5,7% năm 2020 lên 7,8% năm 2024.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng công bố chi tiết tình hình vay và trả nợ của Chính phủ, nợ nước ngoài của Chính phủ theo từng chủ nợ, cùng số liệu về nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương và nợ nước ngoài của quốc gia trong giai đoạn 2020 - 2024.

Theo Dương Trang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 20 sản phẩm công nghệ chiến lược vào năm 2027

Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 20 sản phẩm công nghệ chiến lược vào năm 2027 Nổi bật

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì?

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì? Nổi bật

Xem trước hình ảnh quảng trường 200 tỷ ở Huế sắp khánh thành

Xem trước hình ảnh quảng trường 200 tỷ ở Huế sắp khánh thành

09:30 , 30/08/2025
Đề xuất mới: Chi 200 tỷ đồng/năm khuyến khích người dân lấy hoá đơn qua chương trình “Hóa đơn may mắn”

Đề xuất mới: Chi 200 tỷ đồng/năm khuyến khích người dân lấy hoá đơn qua chương trình “Hóa đơn may mắn”

09:00 , 30/08/2025
TS. Nguyễn Thanh Mỹ: "Chỉ 2 bằng sáng chế, người Trung Quốc trả cho tôi gần 300 triệu USD"

TS. Nguyễn Thanh Mỹ: "Chỉ 2 bằng sáng chế, người Trung Quốc trả cho tôi gần 300 triệu USD"

18:00 , 29/08/2025
69 dự án, gần 120.000 tỉ đồng đầu tư vào Gia Lai

69 dự án, gần 120.000 tỉ đồng đầu tư vào Gia Lai

17:40 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên