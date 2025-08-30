Các chỉ tiêu nợ công và nợ quốc gia của Việt Nam giảm mạnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2823/QĐ-BTC về công bố thông tin nợ công, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính quốc gia.

Theo Bộ Tài chính, việc công bố thông tin nợ công là bước đi quan trọng nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm mọi dữ liệu liên quan đến vay nợ, trả nợ của Chính phủ và nghĩa vụ nợ quốc gia được minh bạch trước công chúng.

Đồng thời, quyết định này cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro tài khóa, tạo niềm tin với người dân, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, kèm theo Quyết định số 2823/QĐ-BTC là Biểu công bố thông tin nợ công giai đoạn 2020 - 2024. Các chỉ tiêu công bố cho thấy tình hình nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia có xu hướng giảm dần, bảo đảm trong ngưỡng an toàn.

Bộ Tài chính cho biết, các chỉ tiêu nợ công và nợ nước ngoài quốc gia giai đoạn 2020-2024 đều giảm. Theo đó, nợ công/GDP năm 2020 là 55,9%, đến năm 2024 giảm xuống còn 34%; trong đó nợ Chính phủ chiếm 31,8% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh giảm còn 2,2% GDP, nợ chính quyền địa phương giảm còn 0,6% GDP.

Nợ nước ngoài/GDP năm 2020 là 47,9%, đến năm 2024 giảm mạnh còn 27,9%. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước ước đạt 18,9% vào năm 2024. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng nhẹ từ 5,7% năm 2020 lên 7,8% năm 2024.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng công bố chi tiết tình hình vay và trả nợ của Chính phủ, nợ nước ngoài của Chính phủ theo từng chủ nợ, cùng số liệu về nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương và nợ nước ngoài của quốc gia trong giai đoạn 2020 - 2024.