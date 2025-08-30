Cần Thơ hỗ trợ 5 triệu/tháng cho cán bộ đi làm xa

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: VGP/LS

Tại kỳ họp, HĐND TP. Cần Thơ đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan của Thành phố, như nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2025; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp trên địa bàn Thành phố; quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng...

Đặc biệt, HĐND TP. Cần Thơ thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Sóc Trăng (cũ) và tỉnh Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm Hành chính TP. Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, đối tượng áp dụng nghị quyết này là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm Hành chính TP. Cần Thơ theo điều động, phân công của tổ chức.

Mức hỗ trợ tổng cộng là 5 triệu đồng/người/tháng, gồm hỗ trợ chi phí đi lại (1 triệu đồng), tiền ăn (2 triệu đồng), tiền thuê chỗ nghỉ (2 triệu đồng).

Đối với cán bộ được bố trí xe đưa đón, nhà ở công vụ thì chỉ hỗ trợ khoản tiền ăn là 2 triệu đồng; còn cán bộ thường trú tại khu vực quận Ninh Kiều cũ (nay là 4 phường Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, An Bình của TP. Cần Thơ mới) chỉ hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại là 3 triệu đồng (không hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ). Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ này là 24 tháng, kể từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2027.

HĐND TP. Cần Thơ quyết định tổng số tiền hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ở Sóc Trăng và Hậu Giang (cũ) làm việc tại Trung tâm Hành chính mới của Thành phố lên đến 279 tỷ đồng - Ảnh: VGP/LS

Theo tờ trình của UBND TP. Cần Thơ, có 2.326 người được hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên, với tổng kinh phí hỗ trợ trong 24 tháng là hơn 279 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đề nghị UBND Thành phố, các ngành, địa phương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết vừa được HĐND Thành phố thông qua; khẩn trương bố trí kinh phí, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Sóc Trăng (cũ) và tỉnh Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm Hành chính TP. Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Song song đó là chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, đề xuất các nội dung, cơ chế, chính sách cần trình HĐND Thành phố ban hành hoặc sửa đổi theo yêu cầu của pháp luật hiện hành; phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian...



