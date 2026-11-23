Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, phát hiện ngày 28/5/2025 tại tầng 2, số 64 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời tìm tổ chức, cá nhân được ủy quyền bảo hộ các thương hiệu có liên quan tại Việt Nam.

Qua phân loại, rà soát, Cơ quan Công an xác định có các sản phẩm là nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp được dán, in nhãn của các thương hiệu: ANYLADY; ARRAHAN; CDE; CHIC HOLIC; Cure; diptyque; ETUDE HOUSE; HUDA BEAUTY; IMAN OF NOBLE; INITIO Parfums Privés; Jean Paul Gaultier; Juicy Couture; KARADIUM; Karité; LATTAFA; LE LABO; LIQUIDES IMAGINAIRES; MEMERABA; MISTINE; NATURIE; ORIENTICA; LUFANJI; ORLOV PARIS; PENHALIGON'S; PUPA; RIHANNA; ROJA PARFUMS; ROSETTE; RÉMY MARQUIS; TIZIANA TERENZI; VASEINA; VERSACE; VILHELM PARFUMERIE; XERJOFF; APRILSKIN; Billie Eilish; CATALINAGEO; Evoluderm; HOLD LIVE; PEINFEN; SWEET MINT; Tommy Hilfiger; Trussardi; MINISTAR; URBAN DECAY - NAKED.

Thông tin về tổ chức, cá nhân được các thương hiệu nêu trên ủy quyền bảo hộ tại Việt Nam hiện cần tiếp tục được xác định để phục vụ quá trình giải quyết vụ việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành trưng cầu giám định hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, dự kiến có kết quả vào ngày 18/12/2026.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân có đầy đủ tư cách pháp lý, được các thương hiệu nêu trên ủy quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tại Việt Nam liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Sau ngày 18/12/2026, đối với các thương hiệu không có tổ chức, cá nhân liên hệ để bảo vệ quyền lợi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: Số 2 phố Hàng Giấy, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) hoặc đồng chí Nguyễn Minh Quân - Điều tra viên, số điện thoại: 0906.098.089.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội



