Công an Hà Nội hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Ngày hội vì Thủ đô bình yên

Phát biểu tổng kết buổi hợp luyện, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Màn diễu binh, diễu hành không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh mà còn thể hiện quyết tâm của Công an Thủ đô trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô và cuộc sống bình yên của nhân dân".