Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhận thêm nhiệm vụ

25-12-2025 - 21:43 PM | Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định ngày 24/12 bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm và quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/12.

Theo Nghị định số 197/2025/NĐ-CP ngày 7/7/2025, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ thông qua chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 5 năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược đầu tư dài hạn trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Hội đồng cũng có nhiệm vụ thông qua kế hoạch hằng năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các báo cáo hằng năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư cụ thể của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan này cũng thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về các chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt.

Cùng với đó, Hội đồng cũng kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế.

Hằng năm, Hội đồng phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động, tình hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định này.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe

Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe Nổi bật

Cảnh báo tất cả người dân khi dùng ứng dụng Zalo: Cảnh giác tuyệt đối

Cảnh báo tất cả người dân khi dùng ứng dụng Zalo: Cảnh giác tuyệt đối Nổi bật

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam

21:39 , 25/12/2025
Cảnh báo nóng, các thanh niên "ham của lạ" đặc biệt chú ý

Cảnh báo nóng, các thanh niên "ham của lạ" đặc biệt chú ý

21:11 , 25/12/2025
Thu giữ 25 phong bì tiền tỷ đề tên doanh nghiệp tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Thu giữ 25 phong bì tiền tỷ đề tên doanh nghiệp tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

20:56 , 25/12/2025
23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 6 trường hợp xử lý hình sự trong năm 2025

23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 6 trường hợp xử lý hình sự trong năm 2025

19:59 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên