Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

07-10-2025 - 12:45 PM | Kinh tế số

Sau lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Về lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình), Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vào cuộc, xác minh, làm rõ.

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?- Ảnh 1.

Công an xuất hiện tại toà nhà được cho là nơi nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình. Ảnh: Phú Hiếu

Trước đó mạng xã hội xôn xao tối muộn 6-10, lực lượng chức năng gồm công an và cảnh sát cơ động đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (TP Hà Nội). Đây được cho là nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình).

Trước thông tin này, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình đã đưa ra nhiều nhận định nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật mới nhất các tuyến đường ở Hà Nội có nguy cơ ngập nặng

Cập nhật mới nhất các tuyến đường ở Hà Nội có nguy cơ ngập nặng Nổi bật

Công an điều tra nghi vấn dự án tiền ảo của Shark Bình: Cần làm rõ ai là người được hưởng lợi trong vụ này

Công an điều tra nghi vấn dự án tiền ảo của Shark Bình: Cần làm rõ ai là người được hưởng lợi trong vụ này Nổi bật

Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào?

Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào?

10:38 , 07/10/2025
Cách Amazon bí ẩn đứng sau hệ thống giám sát AI của cảnh sát

Cách Amazon bí ẩn đứng sau hệ thống giám sát AI của cảnh sát

08:45 , 07/10/2025
Sự thật sau cuộc gọi nhá máy từ các đầu số 022, 024, 028

Sự thật sau cuộc gọi nhá máy từ các đầu số 022, 024, 028

07:55 , 07/10/2025
Bộ Công an thông tin những vấn đề 'nóng' liên quan đến Hoàng Hường, 'Shark Bình'

Bộ Công an thông tin những vấn đề 'nóng' liên quan đến Hoàng Hường, 'Shark Bình'

18:24 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên