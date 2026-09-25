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Công an Hà Nội tìm người bị hại trong một vụ tiền ảo, hạn cuối chỉ còn 5 ngày

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Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Cơ quan điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Thông tin từ An ninh thủ đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với 05 đối tượng về hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF trong năm 2021.

Kết quả điều tra xác định: Trong năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (Sinh năm 1986, nơi thường trú: phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc mua/bán các đồng tiền kỹ thuật số tại Việt Nam phát triển rộng rãi để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Để có tiền sử dụng vào hoạt động của công ty, sử dụng chi tiêu cá nhân, Trần Nam Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thôngminh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, tạo web sàn giao dịch bất động sản; sàn đấu giá ngược - có tạo bot can thiệp,…

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của vương quốc Anh phát triển, đồng tiền có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA,… Mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển của đồng token và mua, nắm giữ lâu dài token FTXF. Để quảng bá cho khách hàng biết, mua token FTXF, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này.

Khi các nhà đầu tư đã mua vào, nắm giữ đồng FTXF thì nhóm đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư. Số tiền điện tử này sau đó được quy đổi sang tiền Việt Nam đồng để bị can sử dụng cho mục đích cá nhân và sử dụng vào hoạt động của các công ty do Chung thành lập.

Từ các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm bị can đã huy động được lên tới hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay biết, liên hệ, trình báo (yêu cầu cung cấp tài liệu kèm theo) tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) lần cuối trước ngày 30/09/2026 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. 

Bình An

Việt Nam hàng ngày

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