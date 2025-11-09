Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội truy nã Trần Hoài Nam sinh năm 1997

09-11-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Tối 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trần Hoài Nam (SN 1997; nơi ở Vĩnh Hưng, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, vào ngày 16/3/2021, tại quán internet ở phố Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, lợi dụng khách ngồi cạnh ngủ quên, Nam đã trộm cắp xe máy Honda wave, điện thoại và túi xách. 

Công an Hà Nội truy nã Trần Hoài Nam sinh năm 1997- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Hoài Nam (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nam về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Ngày 10/6/2025, CSĐT Công an TP đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Hoài Nam.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng vơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0945353689), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

07:41 , 09/11/2025
07:31 , 09/11/2025
21:45 , 08/11/2025
21:30 , 08/11/2025

