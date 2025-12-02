Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hải Phòng kêu gọi không bình luận, chia sẻ về "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn"

02-12-2025 - 16:35 PM | Xã hội

Theo Công an TP Hải Phòng, gần đây có tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận như "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn"

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của các cơ quan chức năng. Cụ thể là gần đây có tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận như "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn".

Công an TP Hải Phòng kêu gọi nhân dân không chia sẻ, không bình luận, không lan truyền những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng; Chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống báo chí, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; Tích cực tố giác các tài khoản, trang mạng tung tin giả, góp phần giữ gìn môi trường mạng lành mạnh; Phối hợp cùng lực lượng công an trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi tung tin thất thiệt.

Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh mỗi người dân chính là một "chiến sĩ" trên mặt trận thông tin. Việc không chia sẻ tin giả, tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt tin có nội dung gây hoang mang dư luận là hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng xã hội an toàn - văn minh - giàu mạnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 29-11, Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nội dung độc hại trên mạng xã hội tới người dân.

Công an xã Tiên Hưng nhấn mạnh đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ tài liệu trên. Nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện tài khoản/người nào chia sẻ, hãy báo cáo với Công an xã Tiên Hưng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

Công an xã Tiên Hưng cảnh báo, người có hành vi lưu trữ, chia sẻ, tán phát nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Công an khuyến cáo dừng tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh liên quan nghi vấn vụ án nghiêm trọng ở Lạng Sơn

Theo Tr.Đức

Người lao động

