Công an khuyến cáo dừng tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh liên quan nghi vấn vụ án nghiêm trọng ở Lạng Sơn

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khuyến cáo dừng ngay việc tìm kiếm và chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến tài liệu và thông tin được cho là có một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hình ảnh công an phong tỏa lối vào trụ sở cũ của Đội QLTT số 4, tỉnh Lạng Sơn

Theo cơ quan công an, các đối tượng xấu đang cố tình khuếch đại thông tin, kích động bạo lực, gây ra những tác động tâm lý cực kỳ độc hại đối với người đọc (người xem), đặc biệt là thế hệ trẻ. Cùng với đó, nhiều tài liệu phát tán trên KGM đã cài sẵn mã độc có hành vi đánh cắp tài khoản, ăn cắp tiền, lừa đảo... Việc phát tán, lưu trữ văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực là vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, tuyệt đối không chia sẻ, hãy âm thầm bấm báo cáo (Report), đó là hành động văn minh và cần thiết nhất lúc này. Nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền cho người khác; báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên.

Trước đó, liên quan nghi vấn vụ án nghiêm trọng ở Lạng Sơn, ngày 29-11, Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, cũng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nội dung độc hại trên mạng xã hội tới người dân.

Theo Công an xã Tiên Hưng, hiện nay một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người... đang lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khẳng định đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ tài liệu trên. Nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai.

Tại TP Hải Phòng, Công an địa phương này cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận từ cơ quan chức năng, trong đó có những đồn đoán thất thiệt như "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn", gây hoang mang dư luận.

Trước tình hình này, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận và không lan truyền các thông tin sai sự thật. Người dân được đề nghị chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống như báo chí, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đồng thời, chủ động tố giác các tài khoản, trang mạng tung tin giả để góp phần giữ gìn môi trường mạng lành mạnh và phối hợp với lực lượng công an trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phát tán tin thất thiệt.