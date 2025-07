Công an Khánh Hòa kết luận về nội dung tố cáo mẹ bé Bắp

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy (ngụ phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM) và bà Lê Thị Thu Hòa (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của ông Huy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024 tại thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Công an làm việc với mẹ bé Bắp. Ảnh Công an cung cấp.

Qua xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, để có tiền chi trả việc chữa bệnh ung thư máu cho con là Nguyễn Phan Minh Hải (thường gọi bé Bắp), ngày 2/11/2024 bà Lê Thị Thu Hòa đã đăng bài viết trên Facebook cá nhân kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua tài khoản số 7755919699 tại Ngân hàng Techcombank và tài khoản thiện nguyện số 0285 tại Ngân hàng MB. Ngày 4/11/2024, ông Phạm Văn Thoại (Tiktoker Phạm Thoại) cũng đăng bài trên trang Facebook cá nhân kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua tài khoản thiện nguyện số 1296 tại Ngân hàng MB để điều trị cho cháu Hải. Tổng số tiền mọi người ủng hộ gửi vào 3 tài khoản là hơn 19,4 tỷ đồng.

Trong quá trình điều trị bệnh cho con ở nước ngoài, bà Hòa đã sử dụng hơn 20,4 tỷ đồng (gồm 19,4 tỷ đồng trong 3 tài khoản trên và 1 tỷ đồng do Phạm Văn Thoại chuyển từ tiền Quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn do Thoại vận động trước đó) để chi trả viện phí và chi phí sinh hoạt cho mẹ con Hòa ở Singapore từ ngày 4/11/2024 đến ngày 16/4/2025. Về khoản tiền hơn 1 tỷ đồng tại Quỹ hỗ trợ đồng bào, văn bản của cơ quan Công An cũng xác nhận đây là quỹ riêng do Phạm Thoại tự lập nhằm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi bà Lê Thị Thu Hòa cần, anh đã trích ra để giúp đỡ kịp thời.

Theo cơ quan điều tra, việc cháu Nguyễn Phan Minh Hải bị bệnh ung thư máu, cần tiền đưa sang Singapore chữa trị được cơ quan chức năng xác minh là sự thật. Đồng thời, bà Hòa đã đưa thông tin đúng lên mạng xã hội nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ chữa trị cho cháu. Sau khi được ủng hộ, bà Hòa đã sử dụng số tiền này trên chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con. Do đó, hành vi của bà Hòa không cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Khánh Hòa nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Từ năm 2024, ông Nguyễn Quốc Huy (SN 1976, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM) và một số mạnh thường quân đã kêu gọi từ thiện ủng hộ tiền chữa bệnh cho cháu Nguyễn Phan Minh Hải (tên thường gọi là Bé Bắp), và số tiền ủng hộ được chuyển cho mẹ cháu Hải là bà Lê Thị Thu Hòa qua số tài khoản số 7755919699 ngân hàng Techcombank.

Khi trực tiếp đến thôn Nho Lâm, xã Phước Nam thì ông Huy nghe người dân địa phương phản ánh là người thân của bà Hòa giấu nhiều tài sản có giá trị được mua từ tiền các mạnh thường quân ủng hộ. Ông Huy nghi ngờ bà Hòa sử dụng số tiền được ủng hộ sai mục đích, có dấu hiệu trục lợi nên ông Huy làm đơn trình báo và đề nghị khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm gửi cơ quan Công an.