Công an khuyến cáo: Tuyệt đối không tải xuống ứng dụng này, tránh bị trừ tiền từ tài khoản ngân hàng

27-10-2025 - 11:03 AM | Smart Money

Ảnh minh họa

Người dân, đặc biệt là các chủ xe ô tô, cần lưu ý thủ đoạn lừa đảo tinh vi này, tránh thiệt hại tài sản.

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội (đặc biệt là Zalo) để giả danh nhân viên Cục Đăng kiểm Việt Nam, trung tâm đăng kiểm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng giả danh nhân viên đăng kiểm gọi điện, nhắn tin qua Zalo thông báo xe sắp hết hạn đăng kiểm và hướng dẫn người dân tải ứng dụng giả mạo có tên "TTDK - Đặt lịch đăng kiểm", gửi qua đường link hoặc mã QR.

Sau khi người dân cài đặt ứng dụng trên, đối tượng yêu cầu chụp ảnh sổ đăng kiểm, giấy đăng ký xe để "xác thực hồ sơ", rồi đề nghị chuyển tiền phí ship thẻ đăng kiểm. 

Cuối cùng, chúng gửi mã xác thực (OTP) và nói rằng "để lưu thông tin đăng kiểm, lần sau sẽ tự động trừ tiền" - thực chất là mã xác nhận giao dịch, giúp đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Công an khuyến cáo: Tuyệt đối không tải xuống ứng dụng này, tránh bị trừ tiền từ tài khoản ngân hàng- Ảnh 1.

Mã QR giả mạo

Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi. Cục Đăng kiểm Việt Nam không có ứng dụng di động nào tên "TTDK - Đặt lịch đăng kiểm" và không triển khai hình thức đăng kiểm hay gia hạn trực tuyến qua Zalo hoặc app.

Để tránh mắc bẫy lừa đảo, gây thiệt hại tài sản, người dân cần lưu ý: 

- Tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng từ đường link lạ.

- Không cung cấp hình ảnh giấy tờ cá nhân, mã OTP, thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua mạng.

- Khi cần kiểm tra thời hạn đăng kiểm, truy cập trang web chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy ngừng liên lạc, bảo vệ tài khoản và báo ngay cho Công an nơi gần nhất hoặc Phòng ANM & PCTPSDCNC – Công an tỉnh Tuyên Quang để được hướng dẫn xử lý.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang

Linh San

An ninh tiền tệ

