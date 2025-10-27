Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-10-2025 - 09:44 AM | Smart Money

Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, Techcombank, Sacombank,…thông báo gián đoạn chuyển tiền nhanh Napas trong khung giờ sau

Hàng loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, Techcombank,… mới đây đã thông báo về việc gián đoạn giao dịch do kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật của Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Thời gian diễn tập gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Gián đoạn dự kiến từ 00h00-01h00 ngày 27/10/2025 (60 phút).

Giai đoạn 2: Gián đoạn dự kiến từ 00h00-01h00 ngày 31/10/2025 (60 phút).

Trong khoảng thời gian nói trên, một số dịch vụ chuyển tiền và thanh toán được xử lý qua hệ thống của NAPAS có thể xảy ra gián đoạn tạm thời như sau:

- Dịch vụ Chuyển tiền nhanh Napas247 (bao gồm giao dịch chuyển tiền và giao dịch VietQR);

- Dịch vụ Thanh toán thẻ nội địa trên POS/Ecom (bao gồm cả thẻ vật lý và thẻ số hóa trên thiết bị Samsung Pay);

- Dịch vụ Rút tiền/thanh toán trên ATM;

- Dịch vụ Thanh toán hóa đơn với một số nhà cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực như: Thanh toán vé máy bay, Hóa đơn Logistic, Cước điện thoại, Nước, Viễn thông…

- Dịch vụ Thanh toán QR Thái Lan, QR Lào;

- Dịch vụ Thanh toán thẻ quốc tế với các thương hiệu Visa, Master, JCB, UPI;

- Dịch vụ Thanh toán VietQRPay, VietQRGlobal và dịch vụ thanh toán bằng mã QR cho các đơn vị chấp nhận thanh toán.

Để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch trước hoặc sau thời gian Napas thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật nêu trên.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

