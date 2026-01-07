Công an khuyến nghị người dân tắt ngay những tính năng này để tránh lộ mật khẩu ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng

Theo Công an tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh các nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng, việc sử dụng các trình duyệt web cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng không thiết lập bảo mật phù hợp. Dưới đây là một số tính năng mà người dùng nên cân nhắc tắt để hạn chế nguy cơ lộ mật khẩu, thông tin cá nhân và thẻ tín dụng.

Tính năng đồng bộ hóa dữ liệu

Phần lớn trình duyệt Web cho phép người dùng đăng nhập tài khoản để đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị, bao gồm mật khẩu, lịch sử duyệt web, thông tin thanh toán, số điện thoại và dấu trang. Mặc dù mang lại sự tiện lợi, nhưng nếu một thiết bị bị xâm nhập hoặc tài khoản bị lộ, toàn bộ dữ liệu cá nhân có thể bị đánh cắp. Người dùng nên tắt tính năng đồng bộ hóa khi không thật sự cần thiết để giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.

Tính năng lưu trữ dữ liệu đã đồng bộ trên máy chủ

Sau khi tắt tính năng đồng bộ, người dùng nên tiếp tục xóa dữ liệu đã được lưu trữ trên máy chủ. Việc này giúp đảm bảo các thông tin nhạy cảm như mật khẩu và thẻ tín dụng không còn tồn tại trên nền tảng đám mây, hạn chế nguy cơ bị khai thác trái phép.

Tính năng lưu mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng trên trình duyệt

Trình duyệt web có tính năng đề xuất lưu mật khẩu và thẻ tín dụng nhằm giúp người dùng đăng nhập và thanh toán nhanh hơn. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu bảo mật nếu thiết bị bị mất hoặc bị cài mã độc. Người dùng nên tắt chức năng này và sử dụng các phần mềm quản lý mật khẩu chuyên dụng để tăng mức độ an toàn.

Cân nhắc sử dụng trình duyệt ưu tiên quyền riêng tư

Một số trình duyệt hiện nay được thiết kế tập trung vào bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, hạn chế việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân. Việc chuyển sang sử dụng các trình duyệt này cũng là một giải pháp giúp giảm nguy cơ rò rỉ thông tin.

Để đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng internet, Cơ quan Công an khuyến nghị người dùng thường xuyên cập nhật trình duyệt, sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản đăng nhập (nếu có) và nâng cao ý thức bảo mật cá nhân khi truy cập các trang web.

Theo Công an tỉnh Cà Mau