Công an khuyến nghị người dân thực hiện ngay bước này với tài khoản VNeID

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thời gian qua, Bộ Công an đã tích hợp nhiều tiện ích quan trọng trên ứng dụng VNeID.

Trong đó, tiện ích liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID để phục vụ chi trả các chế độ an sinh xã hội đã được triển khai hiệu quả, điển hình như trong các đợt chi trả quà tặng Nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhằm bảo đảm mọi người dân được hưởng đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, an toàn các chính sách an sinh xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân chủ động cài đặt và tích hợp tài khoản trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, để thực hiện tích hợp, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được đăng ký và kích hoạt, sau đó thực hiện theo các bước sau:

Các tài khoản ngân hàng khác người dùng cũng thực hiện tương tự khi tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Chọn mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”.

Bước 4: Nhập Passcode gồm 06 chữ số để truy cập.

Bước 5: Lựa chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money để nhận trợ cấp; điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, tích chọn đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân và nhấn “Tiếp tục” để gửi yêu cầu liên kết.

Bước 6: Hệ thống thông báo gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID giúp người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả chi trả, bảo đảm công khai, minh bạch và an toàn.

Bên cạnh đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu các thông tin liên quan đến chính sách an sinh xã hội của cá nhân; dữ liệu được xác thực, liên thông từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác, thống nhất. Việc xác thực thông tin khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch liên quan cũng được rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ, hạn chế đi lại; giúp cơ quan chức năng quản lý, chi trả đúng đối tượng, đúng quy định, phòng ngừa thất thoát, trục lợi chính sách.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến khích người dân tích cực tham gia thực hiện, góp phần xây dựng nền hành chính số hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.