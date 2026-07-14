Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân kiểm tra ngay VNeID trước 20/8

| | Sống

Người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID nên kiểm tra và thực hiện sớm cập nhật thông tin.

Sau hơn hai tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về chuẩn hóa thông tin thuê bao, hơn 96 triệu thuê bao di động đã hoàn tất đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn thành xác thực và đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Theo báo cáo mới nhất từ các doanh nghiệp viễn thông, hơn 114 triệu thuê bao di động đang hoạt động đã được đưa vào diện đối soát thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận trùng khớp thông tin chính chủ.

Từ ngày 20/8, các thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định sẽ bị thu hồi số. Người dân được khuyến nghị kiểm tra và cập nhật thông tin trên VNeID để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Dù vậy, vẫn còn khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin theo quy định. Các thuê bao này hiện đã bị khóa dịch vụ một chiều.

Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/8, các thuê bao chưa cập nhật và xác thực thông tin sẽ tiếp tục bị khóa dịch vụ hai chiều. Nếu vẫn không thực hiện chuẩn hóa trước ngày 20/8, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Để hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực, đặc biệt là người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong thao tác, Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhiều hình thức hỗ trợ.

Theo đó, các nhà mạng bố trí nhân viên tại các điểm giao dịch để hướng dẫn trực tiếp, đồng thời cử nhân sự đến tận nơi khi cần thiết. Doanh nghiệp viễn thông cũng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an cấp xã nhằm hỗ trợ người dân cập nhật, xác thực thông tin thuê bao.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao trên ứng dụng VNeID và thực hiện xác nhận khi có yêu cầu để tránh bị gián đoạn dịch vụ liên lạc do quá thời hạn xử lý.

Liên quan đến hiệu quả của đợt chuẩn hóa trong việc ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo, đại diện Cục Viễn thông cho biết việc xác thực thông tin thuê bao sẽ góp phần hạn chế tình trạng SIM không chính chủ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, SIM di động chỉ là một trong nhiều công cụ mà các đối tượng lừa đảo đang sử dụng.

Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an rà soát, ngăn chặn các hình thức lừa đảo công nghệ cao như cuộc gọi VoIP, các nền tảng OTT và hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm.

Thay đổi quan trọng trên VNeID từ 1/7/2026 mà người dân cần biết: Ai cũng được hưởng lợi

PV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
9 tỉnh phải điều tra, xác minh điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

9 tỉnh phải điều tra, xác minh điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 Nổi bật

Đỗ lớp 10 chưa hết lo, phụ huynh đau đầu chọn tổ hợp môn học cho con

Đỗ lớp 10 chưa hết lo, phụ huynh đau đầu chọn tổ hợp môn học cho con Nổi bật

Bắc Ninh xác minh thông tin về 1 thí sinh đạt 9,5 điểm Toán

Bắc Ninh xác minh thông tin về 1 thí sinh đạt 9,5 điểm Toán

06:45 , 14/07/2026
Công an liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh giày dép, tạp hóa

Công an liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh giày dép, tạp hóa

06:20 , 14/07/2026
Cựu giám đốc điều hành công ty sở hữu ChatGPT xót xa thừa nhận: Mark Zuckerberg từng cho tôi lời khuyên sức khỏe, giá như tôi nghe theo

Cựu giám đốc điều hành công ty sở hữu ChatGPT xót xa thừa nhận: Mark Zuckerberg từng cho tôi lời khuyên sức khỏe, giá như tôi nghe theo

05:09 , 14/07/2026
Cảnh báo về món đồ chơi hot Tiktok hàng triệu người đang mua: Con chỉ làm theo một video trên mạng, hậu quả là bỏng mặt và cánh tay

Cảnh báo về món đồ chơi hot Tiktok hàng triệu người đang mua: Con chỉ làm theo một video trên mạng, hậu quả là bỏng mặt và cánh tay

02:12 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên