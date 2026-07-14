Người dân kiểm tra ngay VNeID trước 20/8

Sau hơn hai tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về chuẩn hóa thông tin thuê bao, hơn 96 triệu thuê bao di động đã hoàn tất đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn thành xác thực và đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Theo báo cáo mới nhất từ các doanh nghiệp viễn thông, hơn 114 triệu thuê bao di động đang hoạt động đã được đưa vào diện đối soát thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận trùng khớp thông tin chính chủ.

Từ ngày 20/8, các thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định sẽ bị thu hồi số. Người dân được khuyến nghị kiểm tra và cập nhật thông tin trên VNeID để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Dù vậy, vẫn còn khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin theo quy định. Các thuê bao này hiện đã bị khóa dịch vụ một chiều.

Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/8, các thuê bao chưa cập nhật và xác thực thông tin sẽ tiếp tục bị khóa dịch vụ hai chiều. Nếu vẫn không thực hiện chuẩn hóa trước ngày 20/8, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Để hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực, đặc biệt là người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong thao tác, Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhiều hình thức hỗ trợ.

Theo đó, các nhà mạng bố trí nhân viên tại các điểm giao dịch để hướng dẫn trực tiếp, đồng thời cử nhân sự đến tận nơi khi cần thiết. Doanh nghiệp viễn thông cũng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an cấp xã nhằm hỗ trợ người dân cập nhật, xác thực thông tin thuê bao.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao trên ứng dụng VNeID và thực hiện xác nhận khi có yêu cầu để tránh bị gián đoạn dịch vụ liên lạc do quá thời hạn xử lý.

Liên quan đến hiệu quả của đợt chuẩn hóa trong việc ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo, đại diện Cục Viễn thông cho biết việc xác thực thông tin thuê bao sẽ góp phần hạn chế tình trạng SIM không chính chủ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, SIM di động chỉ là một trong nhiều công cụ mà các đối tượng lừa đảo đang sử dụng.

Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an rà soát, ngăn chặn các hình thức lừa đảo công nghệ cao như cuộc gọi VoIP, các nền tảng OTT và hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm.