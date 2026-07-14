Công an liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh giày dép, tạp hóa

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 13/7/2026 cho biết, Công an phường Trảng Bom đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, từ ngày 27/5 đến ngày 20/6/2026, Công an phường Trảng Bom đã liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như NIKE, Adidas, Dior, CHANEL và CROCS.

Cụ thể, ngày 27/5/2026, lực lượng Công an phát hiện hộ kinh doanh Giày dép B.L trưng bày để bán 43 đôi giày thể thao giả mạo nhãn hiệu NIKE. Ngày 28/5/2026, tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh tạp hóa - mỹ phẩm M.S, phát hiện 13 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Dior và CHANEL, gồm nước hoa và son môi.

Tiếp đó, trong các ngày 02 và 03/6/2026, Công an phường kiểm tra hai cơ sở kinh doanh của hộ Đ.T.S và H.K.S, phát hiện, tạm giữ 159 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Adidas và NIKE gồm quần áo, giày, dép thể thao. Ngày 23/6/2026, Công an phường Trảng Bom đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai hộ kinh doanh trên với tổng số tiền 26 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Số hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu mà cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tiếp tục trong các ngày 18 và 20/6/2026, Công an phường Trảng Bom kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giày dép của hộ T.T.B.H và hộ Đ.N, phát hiện, tạm giữ 99 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu CROCS, NIKE và Adidas. Làm việc với cơ quan Công an, đại diện các hộ kinh doanh thừa nhận số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật..

Thủ đoạn đánh lừa người tiêu dùng

Theo cơ quan Công an, hiện nay các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo để quảng cáo, livestream bán hàng giả với các thông tin như "hàng xách tay", "hàng auth", "hàng rep 1:1", "giá ưu đãi"... nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm được làm giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của người sử dụng.

Công an Đồng Nai khẳng định, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài hình phạt tiền, các đối tượng còn có thể bị áp dụng hình phạt tù, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Thời gian tới, Công an phường Trảng Bom sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Người dân cần lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.