Thông tin quan trọng về hộ chiếu tích hợp trên VNeID tất cả người dân cần biết

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong thời gian gần đây, cùng với việc Bộ Công an triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trên ứng dụng VNeID, nhiều người dân cho rằng khi hộ chiếu đã được hiển thị hoặc tích hợp trên VNeID thì không cần sử dụng hộ chiếu giấy khi thực hiện các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh. Đây là cách hiểu chưa chính xác.

Để giúp người dân sử dụng hộ chiếu đúng quy định, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thông tin một số nội dung sau:

Hộ chiếu phổ thông là gì?

Hộ chiếu phổ thông là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân Việt Nam để sử dụng trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh; đồng thời là giấy tờ xác định quốc tịch và nhân thân của người được cấp khi ra nước ngoài.

Hiện nay, hộ chiếu phổ thông được cấp dưới dạng sổ hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử theo quy định của pháp luật.

Thông tin hộ chiếu được tích hợp trên VNeID là gì?

Thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNeID là dữ liệu điện tử được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và hiển thị trên tài khoản định danh điện tử của công dân.

Việc tích hợp này nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi số, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin hộ chiếu, sử dụng trong một số giao dịch điện tử, thực hiện thủ tục hành chính, giảm việc khai báo thủ công và hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến thuận tiện hơn. Từ ngày 01/5/2026, Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước ngay trên ứng dụng VNeID, tạo thêm một phương thức thực hiện dịch vụ công cho người dân.

Phân biệt hộ chiếu giấy và thông tin hộ chiếu trên VNeID

Thứ nhất, về hình thức

- Hộ chiếu phổ thông là giấy tờ vật lý do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- VNeID chỉ hiển thị thông tin điện tử của hộ chiếu trên ứng dụng định danh quốc gia.

Thứ hai, về giá trị sử dụng

- Hộ chiếu phổ thông là giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp để công dân thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đến;

- Thông tin hộ chiếu trên VNeID không thay thế hộ chiếu giấy trong hoạt động kiểm soát xuất nhập cảnh, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế có quy định khác trong tương lai.

Thứ ba, về mục đích sử dụng

Hộ chiếu giấy được sử dụng để:

- Làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh;

- Xin cấp thị thực (visa) tại nhiều quốc gia;

- Chứng minh nhân thân và quốc tịch ở nước ngoài;

Trong khi đó, thông tin hộ chiếu trên VNeID chủ yếu phục vụ:

- Tra cứu thông tin hộ chiếu;

- Hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến;

- Hạn chế việc nhập lại thông tin khi thực hiện các thủ tục hành chính;

- Hỗ trợ xác thực thông tin trong các giao dịch điện tử theo quy định.

Người dân cần lưu ý những gì?

Để tránh nhầm lẫn, người dân cần lưu ý:

- Việc hộ chiếu đã được tích hợp trên VNeID không có nghĩa là không cần mang theo hộ chiếu giấy khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh;

- Trước mỗi chuyến đi nước ngoài, cần kiểm tra thời hạn hộ chiếu, tình trạng hộ chiếu và các điều kiện nhập cảnh của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đến;

- Khi thực hiện thủ tục cấp mới, cấp lại hộ chiếu hoặc theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch;

- Thường xuyên cập nhật phiên bản mới của ứng dụng VNeID để sử dụng đầy đủ các tiện ích do Bộ Công an cung cấp.

Chung tay thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

- Việc tích hợp thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNeID là một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch;

- Tuy nhiên, người dân cần hiểu rõ rằng VNeID là công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác dữ liệu điện tử, còn hộ chiếu phổ thông vẫn là giấy tờ xuất nhập cảnh có giá trị pháp lý để thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến nghị, người dân chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, sử dụng đúng giá trị của từng loại giấy tờ và ứng dụng số nhằm bảo đảm quyền lợi của mình, đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính số, công dân số và xã hội số./