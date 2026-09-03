Công an kiểm tra quán game lúc 13 giờ 30 phút, đưa 4 người về trụ sở làm việc

Ngày 2/9, Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác quản lý địa bàn và phản ánh của quần chúng nhân dân, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Vị Thanh đã phát hiện một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có biểu hiện biến tướng, lợi dụng trò chơi bắn cá để tổ chức đánh bạc trái phép.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/8, lực lượng Công an phường đã bất ngờ tiến hành kiểm tra quán game giải trí thuộc Công ty TNHH MTV Điện tử Nam Phong (đường Lê Quý Đôn, khu vực 3, phường Vị Thanh) để kịp thời xác minh làm rõ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 04 đối tượng đang tham gia chơi game bắn cá nạp tiền, tích điểm và quy đổi điểm thắng - thua thành tiền mặt, gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1981), Trần Minh Thuận (SN 1989) cùng ngụ khu vực 2, phường Vị Thanh; Nguyễn Thanh Lộc Em (SN 1984, ngụ khu vực 4, phường Vị Thanh) và Lương Văn Tấn (SN 1979, ngụ khu vực 11, phường Vị Tân).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đều đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trái phép của mình dưới hình thức chơi game bắn cá ăn tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Vị Thanh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Công an phường Vị Thanh lấy lời khai, đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Lực lượng chức năng kiểm tra, niêm phong máy game bắn cá vi phạm (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Trò chơi điện tử bắn cá vốn là loại hình giải trí lành mạnh nhưng khi bị biến tướng thành việc nạp tiền quy đổi điểm số để ăn, thua và đổi ngược lại thành tiền mặt hoặc hiện vật, hành vi này đã vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các tụ điểm cờ bạc núp bóng game bắn cá không chỉ gây thiệt hại về kinh tế gia đình mà còn là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm như: trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, vay mượn "tín dụng đen" và đòi nợ thuê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tệ nạn này, Công an phường Vị Thanh khuyến cáo:

Đối với quần chúng nhân dân: Tuyệt đối không tham gia, không cổ vũ hay tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc, cá cược dưới mọi hình thức; nhận thức rõ ranh giới giữa trò chơi giải trí và đánh bạc trái phép; không vì ham vui, tò mò hay lợi nhuận nhất thời mà vi phạm pháp luật.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh văn hóa, giải trí; nghiêm cấm việc bao che, tiếp tay, tổ chức cá cược hoặc đổi điểm thành tiền mặt, tài sản cho khách chơi dưới bất kỳ hình thức nào.

Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Đề cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện các tụ điểm, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trá hình hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân hãy kịp thời thông báo ngay cho Công an phường Vị Thanh hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Thời gian tới, Công an phường Vị Thanh sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân lợi dụng game điện tử để tổ chức đánh bạc. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay với lực lượng Công an xây dựng địa bàn phường an toàn, văn minh và lành mạnh.