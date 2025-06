Công an Long An cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Thông qua quá trình trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua đường bưu điện cho công dân, các đối tượng đã chủ động liên hệ với công dân, tự xưng là người của đơn vị chuyển phát và thông báo rằng đã chuyển nhầm tài khoản vận chuyển, đề nghị công dân hủy việc nhận hồ sơ tại nhà.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn nạn nhân kết bạn Zalo và chuyển qua Mesenger để "hỗ trợ đăng ký lại". Khi đã tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục gửi một đường dẫn, yêu cầu công dân nhập thông tin cá nhân và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Sau các bước nhập liệu, một mã OTP từ ngân hàng được gửi về điện thoại nạn nhân và đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp mã này. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Công an tỉnh Long An khuyến cáo tới người dân:

1. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, kể cả khi người đó tự xưng là cán bộ nhà nước, nhân viên chuyển phát.

2. Cẩn trọng với các liên kết, mã QR, hình ảnh yêu cầu truy cập thông tin, đặc biệt khi được gửi qua Zalo, Facebook hoặc tin nhắn SMS.

3. Khi có nhu cầu làm lý lịch tư pháp hoặc nhận kết quả, chỉ làm việc với các kênh chính thức như cơ quan Công an, Bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công. Nếu có nghi ngờ, nên trực tiếp liên hệ cơ quan chức năng để xác minh.

4. Nếu phát hiện bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo ngay cho cơ quan Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Long An, số điện thoại: 02723.989.848 để được tiếp nhận xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.