Bắt khẩn cấp nữ khách hàng 36 tuổi

Công an tỉnh Cà Mau ngày 4/8/2026 cho biết, ngày 31/7/2026, Công an phường Tân Thành đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.K.D. (SN 1990, ngụ ấp Trần Độ, xã Lương Thế Trân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/7/2026, Công an phường Tân Thành tiếp nhận tin báo của chị P.T.N.T. (SN 1990, chủ một cửa hàng tại Khóm 18, phường Tân Thành) về việc bị mất 1 điện thoại iPhone 17 Pro Max.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định N.K.D. có liên quan nên mời về trụ sở làm việc.

N.K.D (trái) và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Cà Mau

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, N.K.D. đã thừa nhận lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở khi vào mua hàng để lấy trộm chiếc điện thoại. Tang vật vụ án đã được thu hồi, phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, N.K.D. có một tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chưa được xóa án tích. Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù 7 năm và trở về địa phương ngày 12/2/2026, nay tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.